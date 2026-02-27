Obavijesti

Sport

Komentari 23
ISPRIČAO SE

Luka Stojković se oglasio nakon isključenja. Evo što je napisao...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Stojković se oglasio nakon isključenja. Evo što je napisao...
Foto: Screenshot/Arenasport

Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama, napisao je Luka Stojković

Admiral

Od heroja do tragičara. To je možda najbolji opis nastupa Luke Stojkovića u uzvratu protiv Genka. Dinamova "sedmica" je s dva gola osigurala produžetke svojoj momčadi i to spektakularnim drugim golom, ali onda tjedan nagli trenutak, jedna nepromišljena reakcija i ostavio je Dinamo s igračem manje. Sada se javio na Instagramu. Susret u Belgiji završio je 3-3, a Genk je s ukupnih 6-4 prošao dalje.

Udarac pogledajte OVDJE.

- Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama i preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala vam svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga naučim i da se na terenu, kroz rad, borbu i rezultate, odužim momčadi i svima koji voze i žive za ovaj grb - napisao je Stojković.

Foto: Instagram

Podsjetimo, u završnici prvog produžetka Stojković je izgubio živce i ošamario stopera Matteua Smetsa. Njemački sudac Felix Zwayer najprije mu je pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR-a promijenio odluku i poslao ga u svlačionicu. "Žuta minuta" koju su mu zamjerili mnogi navijači Dinama. Ovo mu nije prvi put da dobiva crvene kartone, a ostale situacije pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026