Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama, napisao je Luka Stojković
Luka Stojković se oglasio nakon isključenja. Evo što je napisao...
Od heroja do tragičara. To je možda najbolji opis nastupa Luke Stojkovića u uzvratu protiv Genka. Dinamova "sedmica" je s dva gola osigurala produžetke svojoj momčadi i to spektakularnim drugim golom, ali onda tjedan nagli trenutak, jedna nepromišljena reakcija i ostavio je Dinamo s igračem manje. Sada se javio na Instagramu. Susret u Belgiji završio je 3-3, a Genk je s ukupnih 6-4 prošao dalje.
Udarac pogledajte OVDJE.
- Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama i preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala vam svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga naučim i da se na terenu, kroz rad, borbu i rezultate, odužim momčadi i svima koji voze i žive za ovaj grb - napisao je Stojković.
Podsjetimo, u završnici prvog produžetka Stojković je izgubio živce i ošamario stopera Matteua Smetsa. Njemački sudac Felix Zwayer najprije mu je pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR-a promijenio odluku i poslao ga u svlačionicu. "Žuta minuta" koju su mu zamjerili mnogi navijači Dinama. Ovo mu nije prvi put da dobiva crvene kartone, a ostale situacije pogledajte OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+