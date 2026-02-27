Luka Stojković se oglasio nakon isključenja. Evo što je napisao...

Od heroja do tragičara. To je možda najbolji opis nastupa Luke Stojkovića u uzvratu protiv Genka. Dinamova "sedmica" je s dva gola osigurala produžetke svojoj momčadi i to spektakularnim drugim golom, ali onda tjedan nagli trenutak, jedna nepromišljena reakcija i ostavio je Dinamo s igračem manje. Sada se javio na Instagramu. Susret u Belgiji završio je 3-3, a Genk je s ukupnih 6-4 prošao dalje.

Udarac pogledajte OVDJE.

- Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama i preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala vam svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga naučim i da se na terenu, kroz rad, borbu i rezultate, odužim momčadi i svima koji voze i žive za ovaj grb - napisao je Stojković.

Foto: Instagram

Podsjetimo, u završnici prvog produžetka Stojković je izgubio živce i ošamario stopera Matteua Smetsa. Njemački sudac Felix Zwayer najprije mu je pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR-a promijenio odluku i poslao ga u svlačionicu. "Žuta minuta" koju su mu zamjerili mnogi navijači Dinama. Ovo mu nije prvi put da dobiva crvene kartone, a ostale situacije pogledajte OVDJE.