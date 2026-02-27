VIDEO Nije slučajno, Stojkoviću je ovo treći crveni ove sezone. Šamar, high kick i bezobrazluk

Nogometaši Dinama ispali su iz Europe nakon što su u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige odigrali 3-3 protiv Genka poslije produžetaka. "Modri" su u 90 minuta slavili 3-1 i izborili dodatnih 30 minuta, ali su ondje primili dva gola i završili europsku sezonu. U toj dramatičnoj večeri u prvi plan ponovno je došao temperament Luka Stojković, koji je zaradio već treći crveni karton ove sezone.

Dinamo je do 100. minute kontrolirao rezultat, no tada je pogreška u obrani omogućila Junyi Itou gol za ukupnu prednost Genka 5-4. U završnici prvog produžetka Stojković je izgubio živce i ošamario stopera Matteua Smetsa. Njemački sudac Felix Zwayer najprije mu je pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR-a promijenio odluku i poslao ga u svlačionicu. Time je ofenzivac "modrih" okrunio sjajnu partiju s dva gola negativnim epilogom i ostavio momčad s igračem manje u ključnim trenucima utakmice. Klikom OVDJE možete vidjeti zašto je Stojković dobio crveni karton.

Bio je to treći Stojkovićev crveni karton ove sezone, a zanimljivo je da je prva dva dobio protiv istog suparnika - Gorice. Prvi put isključen je na Maksimiru u rujnu, kada je neoprezno visoko podignutom kopačkom zahvatio suparnika u glavu u borbi za loptu. Sudac mu je nakon VAR pregleda pokazao izravni crveni karton, a mladi ofenzivac tada je u suzama napustio travnjak svjestan težine pogreške.

POGLEDAJTE VIDEO:

Drugi crveni protiv Gorice stigao je u kasnijem prvenstvenom dvoboju u Velikoj Gorici. Tada je Stojković, tek što je ušao u igru, najprije dobio žuti karton zbog prekršaja, a potom i drugi žuti jer je iz frustracije napucao loptu nakon prekida igre. Sudac mu je pokazao put u svlačionicu, a Dinamo je završnicu morao odigrati s desetoricom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Unatoč disciplinskim problemima, Stojković je u više navrata pokazao koliki napadački potencijal posjeduje. Upravo je protiv Genka bio među najboljima na terenu s dva gola i stalnom prijetnjom po belgijsku obranu, no ponovno je presudio trenutak nepromišljenosti.