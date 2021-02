Misle li stati Utah Jazzeri? Očito ne, jer momčad našeg Bojana Bogdanovića pobijedila 20 od posljednje 21 utakmice. Ovog puta pali su LA Clippersi (114-96) za koje nisu igrali ni Kawhi Leonard ni Paul George što je uvelike olakšalo posao momčadi iz Salt Lake Cityja.

Hrvatski reprezentativac je imao još jednu lošu šutersku večer u kojoj je promašio sve šuteve za tri poena, dok je iz igre ukupno gađao 2/10. Najbolji pojedinac susreta bio je Donovan Mitchell sa 24 poena i po 7 skokova i asistencija. Francuski centar Rudy Gobert potpuno je 'izdominirao' našeg Ivicu Zupca i Serga Ibaku i ostvario 'double-double' učinak sa 23 poena i čak 20 skokova. Najbolji u redovima Clippersa bio je veteran Lou Williams sa 16 poena, dok je našem Ivicu malo falilo do 'double-doublea'. Div iz Čitluka zabio je 8 poena i uhvatio 10 skokova u nešto više od 20 minuta igre.

Gledateljima su uzbudljivu utakmicu priuštili i Golden State Warriorsi protiv Miami Heata, a domaći su pobijedili nakon što su ušli u posljednju četvrtinu sa zaostatkom od 10 poena. U četvrtoj su malo po malo smanjivali zaostatak da bi Bazemore s dva polaganja u razmaku manjem od minute doveo GSW do produžetka u kojem smo vidjeli puno nervoze na obje strane, ali Golden State je u konačnici upotpunio preokret i došao do 16. ovosezonske pobjede. Najbolji u pobjedničkim redovima bio je Kent Bazemore s 26 poena i Stephen Curry s jednim manje. Kod Heata najbolji je bio centar Bam Adebayo s 24 poena.

Ako je ta utakmica bila zanimljiva kojim pridjevom opisati triler u New Orleansu? Pelicansi su izgubili od Portland Trail Blazersa 126-124 nakon što sumo u posljednjoj četvrtini imali čak 8 promjena vodstva. Zion je pogodio 26 sekundi prije kraja utakmice dva slobodna za vodstvo 124-123, no Damian Lillard polaganjem plus faulom dovodi svoju momčad u prednost, a Ball i Ingram su promašili šuteve za pobjedu ili barem produžetak. Još jednu monstruoznu utakmicu odigrao je razigravač Blazersa koji je zabio 43 poena uz nevjerojatnih 16 asistencija. Najbolji kod Pelicansa bio Zion sa 36 poena.

Nikola Jokić ponovno je odigrao vrhunsku utakmicu, no to opet nije bilo dovoljno Nuggetsima za pobjedu. Prozivao je trener Malone ostatak momčadi nakon posljednje utakmice da Jokiću treba pomoć. Jamal Murray je pomogao i sa 35 poena bio najučinkovitiji igrač utakmice, no očito treba 'više pomoći'. I tamo smo gledali neizvjesnu završnicu. Bertans je fauliran pri šutu za tri 8 sekundi prije kraja utakmice te je pogodio sva tri bacanja, no Murray poništava vodstvo Wizardsa tricom 2 sekunde do kraja da bi Green faulirao Beala jednu desetinku sekunde do kraja utakmice. Beal je pogodio oba slobodna za veliko slavlje svoje momčadi.

Ostali rezultati:

Orlando Magic - New York Knicksi 107-89

Boston Celtics - Atlanta Hawks 122-114

Philadelphia 76ers - Houston Rockets 118-113

Chicago Bulls - Detroit Pistons 105-102

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 128-134* (121-121)

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 122-113

*-nakon produžetka