Je li moguće: Hrvatska je tek sedmi favorit za zlato na Euru!

Zlatko Horvat utrpao im je osam, Željko Musa šest, a Španjolci zapravo nisu imali velike šanse. Hrvatska je, ima tome manje od godine dana, na SP-u pobijedila Španjolsku 23-19.

Danas, 12 dana prije početka Europskog prvenstva Španjolska je veći favoriti nego Hrvatska. I ne samo Španjolci, jer kladioničari su nudeći tečajeve za zlato ispred naših stavili i Nijemce. Kojima nedostaje važan igrač Wiede. Norveška je ostala bez Myrhola i Tonnesena, a Francuska bez Luke Karabatića (iako se svim silama trude da ga osposobe) i Mahea.

Pa je Červarova družina tek sedmi favorit za zlato, a koeficijent se kreće od 11 do 15.

Euro 2020. - favoriti za zlato

Danska 3.15 do 3.50 Francuska 4 do 4.75 Švedska 5.50 do 7.50 Španjolska 5.50 do 8 Njemačka 6.75 do 8.50 Norveška 8 do 10 Hrvatska 11 do 15 Slovenija 35 do 51 Mađarska 51 do 67 Island 41 do 101

Ktomu, Hrvatska ima dobar ždrijeb jer nakon tri autsajdera u najlakšoj skupini (Crna Gora, Bjelorusija i Srbija) izbjegava u drugom krugu Dance i Francuze i ide na Španjolce i Nijemce, koji našima puno više odgovaraju. Ali neka, Lino Červar baš voli kad ga podcjenjuju...

Najveći autsajderi Eura su BiH i Ukrajina, na koje je koeficijent za zlato 1001, a od naših suparnika na Crnu Goru je 401 do 501, Srbiju 201 do 501, a Bjelorusiju 251 do 301. Za prvu utakmicu protiv Crnogoraca tečaj je na pobjedu “kauboja” od 1.13 do 1.15.

Najveći favorit za MVP-ja Eura je Danac Mikkel Hansen (3.24), a slijede Norvežanin Sagosen (4.5), Španjolac Aleks Dušebajev (7), Nikola Karabatić i Schmidt (8), pa Luka Cindrić (10), Remili (11), Genscheimer (12), pa Duvnjak i Mem (13).

Danac Landin i Nijemac Wolff favoriti su za najboljega golmana Eura (3.50), slijedi Francuz Gerard (5) i Španjolac De Vargas (8), na Marina Šegu je tečaj 17, a na Mateja Ašanina 41.

Željko Musa četvrti je favorit za najboljeg obrambenog igrača Eura (9), dok za najboljeg strijelca opet vodi Hansen (3.6), ispred Genscheimera (4.5), Kire Lazarova (10), dok su ispred Cindrića (16) još Sagosen, Jondal i Sole (13).

