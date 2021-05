U pet dana od objave kako postoji mogućnost da zaigra za Njemačku do velikog kraha njegovih planova. Borna Sosa (23) nadao se kako će biti u konkurenciji njemačke reprezentacije za predstojeći Euro ili barem ono što slijedi nakon njega, a san mu je, čini se, propao prije nego što je počeo.

Njemački savez, naime, pozivanjem Sose krši odredbe Fifina statuta koji vrijedi od rujna prošle godine i za koji se sam zalagao, a on kaže: igrač koji je igrao za reprezentaciju druge države nakon što je napunio 21 godinu ne smije promijeniti sportsko državljanstvo.

U slučaju bivšeg Dinamova beka, koji ima 56 nastupa za mlade hrvatske selekcije, stvari su tu sasvim jasne: zadnji nastup imao je 12. studenog u remiju Hrvatske U-21 u Škotskoj (2-2) u kojemu je dobio crveni karton, s 22 godine, devet mjeseci i 22 dana. Osim toga, njemački savez još nije ni podnio zahtjev Fifi za promjenu Sosina sportskog državljanstva!

DFB bi uskoro mogao presjeći gordijski čvor.

- Imat će sjednicu u srijedu na kojoj će Sosa biti jedna od točki dnevnog reda. Potom će objaviti priopćenje u kojem će konstatirati kako taj igrač ne ispunjava uvjete da bi stekao pravo igranja za Njemačku i time će zatvoriti priču koja se provlači po medijima - rekao je za Sportske novosti hrvatski menadžer iz Njemačke Franjo Vranjković, bliski prijatelj sa šefom pravne službe DFB-a Jörgom Englischom.

Nijemci su gurali to pravilo u Fifi upravo kako im mladi talenti koje su stvarali ne bi bježali u A reprezentacije drugih zemalja, a u slučaju Hrvata obit će im se o glavu.

- Englisch mi je to otkrio u povjerenju, prijateljski i zamolio da ne idem s tim van dok ne bude službeno, ali rekao sam mu da ću prenijeti što god on mislio o tome. Da se radi o nekom svjetskom asu kojeg bi mogli privoljeti, možda bi išli i rušiti Fifin statut ili tražiti rupe, ali nije im to u interesu jer on zapravo štiti njih, a Sosa je iznimka u kojoj je on protiv njih - kaže Vranjković.

Sosa je od ožujka ove godine njemački državljanin. Iako bi mogao ostati kratkih rukava što se reprezentativne budućnosti tiče, ta činjenica ipak će mu pomoći jer se za njega zanimaju engleski klubovi poput Leedsa, koji bi mogli platiti 20-ak milijuna eura.

- Sa strane njegovih menadžera to je bio odličan PR potez. Digli su mu rejting na tržištu. Njemu je najvažnije napraviti transfer u Englesku. Da bi napravio transfer, kako Velika Britanija više nije u Europskoj uniji, mora biti hrvatski A reprezentativac. Zato se žurio da ga Dalić pozove, a onda uzeo njemačko državljanstvo. Engleska ima pravilo da igrači iz devet država stare Europe, među kojima je i Njemačka, mogu doći u Premiership čak i ako nisu reprezentativci. Očito mu reprezentacija nije bila prioritet - uvjerava Vranjković za Sportske novosti.

Što je rekao Sosa?

- Gotovo je, moj stav se više ne može promijeniti. Zvali su me danas iz HNS-a, razgovarao sam i sa Zlatkom Dalićem, priopćio sam mu svoju odluku i tu više nema povratka. Izbornik je bio korektan, nije tu bilo nikakvih obećanja, poželio mi je sreću. Na koncu je i on shvatio da se tu više ništa ne može napraviti - poručio je mladi nogometaš u intervjuu za 24sata.

- Kontakti s Njemačkim nogometnim savezom počeli su prije tri mjeseca, a ja sam još u ožujku htio vidjeti svoju situaciju, kako će se sve odvijati na okupljanju. Na kraju sam vidio da nisam pozvan u hrvatsku A selekciju, a Njemačka je poduzela sve mjere kako bih zaigrao za njih, valjda nitko u životu nije tako brzo dobio putovnicu kao ja - dodao je.

Što je rekao HNS?

"Hrvatski nogometni savez primio je na znanje kako je Borna Sosa u telefonskom razgovoru obavijestio izbornika A reprezentacije Zlatka Dalića kako namjerava u budućnosti predstavljati reprezentaciju Njemačke", stoji u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.

"Hrvatski nogometni savez prihvaća i poštuje odluku Borne Sose koji poput svakog igrača ima pravo odabrati za koju će reprezentaciju nastupati, sukladnom Fifinom statutu.

HNS nikad neće zadirati u neovisnost izbornika bilo kojeg uzrasta, no Sosa je neupitno bio u planovima stručnog stožera A reprezentacije koji je s njim bio u kontaktu posljednjih pola godine. Pritom je Sosa bio upoznat s planom da se na njega računa za okupljanje u ožujku, kada je na zamolbu izbornika U-21 Igora Bišćana prepušten mladoj reprezentaciji, imajuću u vidu važnost Europskog prvenstva i činjenicu da ne može igrati na prve dvije utakmice tijekom tog okupljanja.

HNS i stručni stožer A reprezentacije vidjeli su Sosu kao primjer igrača koji su prošli cijeli razvojni put mladih hrvatskih selekcija i pritom postali spremni dati doprinos uspjesima A reprezentacije - to je prirodni put koji su prošli brojni igrači, i to je sustav koji je iznjedrio aktualne svjetske doprvake.

HNS neće komentirati eventualni postupak promjene nogometnog državljanstva jer se radi o Fifinom predmetu o kojem HNS nema sve relevantne informacije, a pritom ne sumnjamo da će Fifa donijeti odluku sukladnu svim važećim propisima."