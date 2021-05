Borna Sosa (23) odabrao je Njemačku za svoju reprezentativnu budućnost. Hoće li za "Elf" bivši mladi hrvatski reprezentativac debitirati već na Europskom prvenstvu, to, kaže Zagrepčanin, i nije tako važno jer bitno je sve ono što će se dogoditi u sljedećih 10-12 godina njegove karijere.

Međutim, pitanje je hoće li Sosa uopće moći zaigrati za Nijemce! Tako se barem pita njemački Kicker pozivajući se na Fifino pravilo iz članka 9 stavka 2 b III koje je stupilo na snagu relativno nedavno, u rujnu 2020. godine. Isto, naime, kaže da igrač može promijeniti reprezentaciju samo ukoliko je bio mlađi od 21 godine kada je zadnji put igrao za reprezentaciju u službenoj utakmici. Također, od zadnjeg nastupa moraju proći najmanje tri godine te igrač ne smije imati tri ili više nastupa u nacionalnom dresu.

A Sosa je, kada je protiv Škotske u studenom prošle godine bio zadnji put u hrvatskom dresu, imao 22. Odnosno, mjesec dana do 23... I ukupno za mlađe uzraste odigrao 47 utakmica.

Trebao je Sosa igrati i nedavno na Europskom prvenstvu za U-21 reprezentaciju, ali zbog crvenog kartona, a onda i prijavljene ozljede nije pomogao Bišćanovoj ekipi koja je izborila četvrtfinale.

- Sosin bi se san o nastupu za Njemačku mogao odmah ugasiti - piše Kicker.

- Njemačka je poduzela sve mjere kako bih zaigrao za njih, valjda nitko u životu nije tako brzo dobio putovnicu kao - kazao nam je Sosa za kojeg će Nijemci sada morati u ozbiljne razgovore s Fifom ukoliko su napravili previd u pravilima.

A ovo je Fifa uvela zbog bivšeg igrača Barcelone Munira El Haddadija koji je htio nastupiti za Maroko na SP-u u Rusiji, ali nije mogao jer je 2014. godine nastupio za Španjolsku, i to u kvalifikacijama za Euro 2016 u kojima je odigrao samo 13 minuta.

- Ma i nije me iznenadilo što me Low želi, znam njihovu situaciju na mojoj poziciji, znam i kako na mene gledaju ovdje. Igram odlično u Bundesligi, imam 10 asistencija ove sezone, po svim ocjenama sam među tri najbolja lijeva beka lige. Njima je to sve bilo zanimljivo, oni nemaju slične igrače na toj poziciji. Svi znamo što Njemačka znači u nogometnom svijetu. Da, i na svim testovima sam oduševio, sve prošao sa stopostotnom točnošću - pohvalio se Sosa.