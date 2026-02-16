Je li ovo moguće? NBA prikazao granice Srbije i uključio Kosovo

All-Star utakmica nakon dugo vremena postala je kompetitivna te su navijači uživali, ali jedan detalj s predstavljanja igrača bode u oči. Naime, pri predstavljanju Nikole Jokića, koji je osmi put bio izabran na All-Star, pojavile se zastava i granice Srbije. U tim granicama je i Kosovo, što je propust organizatora.

Sjedinjene Američke Države priznale su Kosovo 2008. godine pa ovaj gaf još više začuđuje. Na obrisima Srbije zaista se vidi i Kosovo, a snimku su zajednički objavili profili Denver Nuggetsa te profil NBA lige zadužen za Europu (NBA Europe). Komentara ima svakakvih, ali se ovakva greška nije smjela dogoditi.

Nikakvih slubenih reakcija još nema, te se gomilaju komentari stanovnika Srbije koji pišu kako granice izgledaju "kako trebaju". Čak su i neke stranice na Instagramu počele pisati kako je NBA napravio dobru stvar.