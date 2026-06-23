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OTKRILA DOKTORICA

Je li ovo tajna uspjeha Curacaa? Igračima je dozvoljeno biti u sobama sa ženama tijekom SP-a

Piše Issa Kralj,
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Je li ovo tajna uspjeha Curacaa? Igračima je dozvoljeno biti u sobama sa ženama tijekom SP-a
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Foto: KYLIE GRAHAM

Na tako dugom turniru, prisutnost obitelji malo smanjuje nostalgiju za domom i donosi mir - rekla je doktorica Curacaa Suzanne Huurman

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Nogometna reprezentacija Curacaa jedno je od najvećih iznenađenja Svjetskog prvenstva. Iako su u prvoj utakmici na Mundijalu uvjerljivo izgubili od Njemačke 7-1, zabili su prvi povijesni gol ikad na najvećoj nogometnoj pozornici. U drugoj utakmici protiv Ekvadora izvukli su remi (0-0), a briljirao je Eloy Room s nevjerojatnih 15 obrana koje su ostavile mrežu Curacaa netaknutom. 

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Tako su postali jedna od senzacija prvenstva, a tajna uspjeha debitantske reprezentacije krije se u tome što im je izbornik Dick Advocaat dopustio da igrači spavaju sa ženama i djecom u sobi dok traje prvenstvo. Curacaoo ima jedinu žensku doktoricu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu koja je pojasnila ovu odluku. 

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Foto: Kai Pfaffenbach

- Igrači mogu ostati sa suigračima u istoj sobi, a kada su u pitanju djeca, obitelj dobiva dodatnu sobu. Curaçao je mala zemlja s vrlo veselim, toplim i obiteljski orijentiranim ljudima, nešto što me jako podsjeća na Brazil - izjavila je Suzanne Huurman za Daily Mail koja vjeruje kako provođenje vremena s obitelji i intimni odnosi pružaju emocionalnu podršku igračima. 

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- Na tako dugom turniru, prisutnost obitelji malo smanjuje nostalgiju za domom i donosi mir - zaključila je Huurman. 

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