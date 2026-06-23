Je li ovo tajna uspjeha Curacaa? Igračima je dozvoljeno biti u sobama sa ženama tijekom SP-a

Nogometna reprezentacija Curacaa jedno je od najvećih iznenađenja Svjetskog prvenstva. Iako su u prvoj utakmici na Mundijalu uvjerljivo izgubili od Njemačke 7-1, zabili su prvi povijesni gol ikad na najvećoj nogometnoj pozornici. U drugoj utakmici protiv Ekvadora izvukli su remi (0-0), a briljirao je Eloy Room s nevjerojatnih 15 obrana koje su ostavile mrežu Curacaa netaknutom.

Tako su postali jedna od senzacija prvenstva, a tajna uspjeha debitantske reprezentacije krije se u tome što im je izbornik Dick Advocaat dopustio da igrači spavaju sa ženama i djecom u sobi dok traje prvenstvo. Curacaoo ima jedinu žensku doktoricu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu koja je pojasnila ovu odluku.

Foto: Kai Pfaffenbach

- Igrači mogu ostati sa suigračima u istoj sobi, a kada su u pitanju djeca, obitelj dobiva dodatnu sobu. Curaçao je mala zemlja s vrlo veselim, toplim i obiteljski orijentiranim ljudima, nešto što me jako podsjeća na Brazil - izjavila je Suzanne Huurman za Daily Mail koja vjeruje kako provođenje vremena s obitelji i intimni odnosi pružaju emocionalnu podršku igračima.

- Na tako dugom turniru, prisutnost obitelji malo smanjuje nostalgiju za domom i donosi mir - zaključila je Huurman.