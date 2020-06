Je li Strukan pravedno dosudio penal koji je razveselio lokose?

Trenutak odluke bio je u završnici susreta kada je Uzuni pucao prema Dinamovom golu, a loptu je rukom blokirao Nikola Moro. Strukan je tek nakon pregleda snimke pokazao na bijelu točku...

<p><strong>Dominik Livaković</strong> spašavao je<strong> Dinamo</strong> dok je mogao. Branio je sjajne prilike Toliću i Čelikoviću ali bio je nemoćan u 90. minuti. Lokomotiva je golom Tolića iz penala došla do senzacionalne pobjede nad Dinamom u 28. kolu HNL-a, a opet je VAR pokazao svoje pozitivne čari. </p><p>Trenutak odluke bio je u završnici susreta kada je Uzuni pucao prema Dinamovom golu, a loptu je rukom blokirao Nikola Moro. Domaćini su skočili, ali sudac Duje Strukan pokazao je na korner jer nije vidio ništa sporno. No upravo zbog ovakvih situacija i postoji VAR u hrvatskom nogometu. Suci iz VAR sobe javili su Strukanu da je Moro dirao rukom, a on se u to otišao uvjeriti sam. Nekoliko minuta gledao je snimku i presudio. <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.tportal.hr/sport/clanak/lokomotiva-zaustavila-dinamo-i-nanijela-jovicevicu-prvi-poraz-a-sebe-jos-vise-priblizila-drugom-mjestu-foto-20200612&sa=D&source=hangouts&ust=1592083307193000&usg=AFQjCNGbmJOvCtwR5FgLgai-jjDocrqdsw" target="_blank">Moro je dobio drugi žuti karton, a Lokomotiva penal</a>.</p><p>Loptu je uzeo Marko Tolić koji je do tada sjajnog Livakovića poslao u jednu stranu, a loptu u drugu stranu za svoj 9. gol u 1. HNL. Strukan je jako dugo razmišljao, a što vi kažete? Slažete li se s njegovom konačnom odlukom?</p><p>Lokomotivi je ovo tek treća pobjeda nad Dinamom uz tri remija, ali i jako bitna pobjeda. Približili su Hajduku i Rijeci na samo dva boda i tako opet ušli u utrku za mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p><strong>Igoru Jovićeviću</strong> je ovo prvi poraz u drugoj utakmici na klupi zagrebačke momčadi, ali ima takav luksuz da si smije priuštiti ovakve poraze jer tu je višak od 17 bodova koje hrvatski prvak ima ispred drugoplasiranog Hajduka...</p><p> </p>