Jedan je Luka: Talijanski klinci nagradili su hrvatskog maestra

Milanov nogometaš Luka Modrić (40) primio je nagradu "Gradimo ljubaznost u sportu" kojom talijanska skupina novinara od 2022. odaje priznanje sportašima koji se lijepo ponašaju, izvijestila je u ponedjeljak talijanska novinska agencija ANSA. Kapetan hrvatske reprezentacije primio je priznanje u nedjelju, nekoliko sati prije gostovanja Milana kod Fiorentine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Novinarka Gaia Simonetti, voditeljica posebnih projekata za USSI Toscana (Grupa sportskih novinara iz pokrajine Toskane), uručila mu je priznanje nakon što su ga tamošnja djeca odabrala za dobitnika.

Modriću je predala majicu koju su dizajnirala djeca, a koja služi kao svojevrsna investitura ambasadora ljubaznosti.

Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Nagrada je osnovana u jesen 2022. godine, inspirirana gestom Guglielma Vicaria, talijanskog vratara Tottenham Hotspura, koji je primio obitelj koja je bježala od rata u Ukrajini.

Modrić i AC Milan učinili su još jednu gestu, poslali su poruku podrške i solidarnosti mladom navijaču "Rossonera" koji je preživio tragediju u švicarskom skijalištu Crans-Montani.