Modrić ostao u čudu s taktikom kojom se služe u Italiji: 'Oprosti, možeš li me ostaviti na miru?'

Trener Milana Massimiliano Allegri iskoristio je konferenciju za medije nakon još jednog razočaravajućeg rezultata kako bi s javnošću podijelio nevjerojatnu anegdotu o Luki Modriću. Hrvatski maestro, koji je u karijeri prošao sve i igrao protiv najvećih svjetskih momčadi, u Serie A doživio je nešto što nikada prije nije.

Nakon što je njegov Milan drugi put u samo nekoliko dana prosuo bodove protiv momčadi s dna ljestvice, odigravši 1-1 s Fiorentinom, Allegri je pokušao objasniti taktičku zahtjevnost talijanskog nogometa. Kao savršen primjer poslužio mu je upravo Modrić i njegovo iskustvo iz prethodne utakmice protiv Genoe, koja je također završila rezultatom 1-1.

Talijanski 'flaster' kao nikad prije

Allegri je ispričao kako se šalio s Modrićem nakon te utakmice, a kapetan hrvatske reprezentacije priznao mu je da je bio potpuno iznenađen tretmanom koji je imao na terenu. Cijelu utakmicu jedan ga je igrač Genoe pratio u stopu, bez obzira gdje se kretao po terenu.

​- Šalio sam se s Lukom Modrićem nakon utakmice s Genoom. Rekao mi je da mu se nikad u životu nije dogodilo da ga netko prati po cijelom terenu - prepričao je Allegri za DAZN pa dodao Modrićevu reakciju.

​- U jednom trenutku mu je rekao: 'Oprostite, možete li me ostaviti na miru na trenutak?' Odgovorio mu je: 'Ne, rekli su mi da vas pratim posvuda'.

Iako Allegri nije otkrio o kojem se igraču Genoe radilo, njegova poanta je bila jasna.

​- Zato je talijanski nogomet jako težak. Potrebno je malo strpljenja, ali kvaliteta je tu.

Ponovljene pogreške i pogled prema naprijed

Ova anegdota poslužila je Allegriju i kao štit za neke nove igrače, poput Ardona Jasharija, koji se još uvijek prilagođavaju na Serie A. Ujedno je skrenula pozornost s činjenice da je Milan opet kiksao. Nakon što su poveli golom Pietra Comuzza, "rossoneri" su se spasili u završnici preko Christophera Nkunkua.

​- Nakon izjednačenja, ponovili smo istu grešku kao protiv Genoe. Sedam minuta je puno vremena, moramo bolje gospodariti loptom blizu protivničkog šesnaesterca. Dečki to znaju i apsolutno se moramo popraviti - samokritičan je bio Allegri.

Milan je propustio priliku iskoristiti derbi između Intera i Napolija kako bi se odvojio na ljestvici. Unatoč svemu, trener milanskog kluba poziva na oprez i realnost, ističući da je primarni cilj i dalje osigurati mjesto među najbolje četiri momčadi i plasman u Ligu prvaka.