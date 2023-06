Jedan Kalinić počinje pripreme, Awaziem na čekanju, četvorica ulaze u zadnju godinu ugovora

Trotjedna pauza je završila i danas bi se po unaprijed dogovorenom rasporedu igrači Hajduka trebali okupiti na prvom treningu uoči početka nove sezone. Zbog radova na obnovi poljudskih travnjaka uvodne treninge odrađivat će na terenima Sloge u Mravincima, a centralni dio priprema odradit će od 26. lipnja do 8. srpnja na Bledu, gdje će odigrati i nekoliko prijateljskih susreta.

Hajduk za sada još uvijek nije objavio raspored i suparnike, očekuje se da ga objavi prvoga dana priprema, no ljubljanska Olimpija je već započela prodaju ulaznica po cijeni od 10 eura za prijateljski ogled s Hajdukom koji je na rasporedu 2. srpnja u 18.00 sati na stadionu Stožice. Moguće je da Hajduk odigra i prijateljski ogled sa Širokim Brijegom, kao dio dogovorene suradnje u sklopu koje je Marijan Budimir preselio na Pecaru, no zbog zauzetosti terena u Mravincima 24. lipnja za sada je taj dogovor na čekanju do pronalaska odgovarajuće lokacije i termina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hajduka na startu sezone čeka nikad teži ritam, šest velikih utakmica, četiri derbija i dva europska ogleda u razdoblju od 15. srpnja do 17. kolovoza, dakle u tek nešto više od 30 dana. Superkup, pa tri derbija s Dinamom, Rijekom i Osijekom, a potom i dvostruki europski ogled trećeg pretkola kvalifikacija Konferencijske lige. Hajduk će po tradiciji u sezonu ući s maksimalnim ciljevima, probojem u skupine Konferencijske lige i borbom za sva tri domaća trofeja, no još uvijek je nepoznato s kakvim kadrom će krenuti u sezonu.

Podsjetimo, Hajduk se objavom na društvenim mrežama oprostio od Danijela Subašića i Gerga Lovrencsicsa koji su se povukli u igračku mirovinu, Tonija Borevkovića i Agustina Anella kojima su istekle posudbe te Marca Fossatija i Stefana Simića koji su slobodni potražiti nove klubove. Nadareni golman Karlo Sentić otišao je na posudbu u mađarski Diósgyõri, a za sada je jedino službeno potvrđeno pojačanje stoper Zvonimir Šarlija, koji je stigao iz Panathinaikosa i potpisao četverogodišnji ugovor.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Pitanje svih pitanja je hoće li se danas na prvom treningu u Mravincima pojaviti Nikola Kalinić i Chidozie Awaziem, dvojac koji ima neriješeni status. Awaziemu je istekla posudba, no činjenica da se Hajduk od njega nije oprostio te da nas izvori iz Portugala uvjeravaju kako su pregovori s Boavistom i dalje u tijeku, ostavljaju mogućnost produženja suradnje. Hajduk je navodno voljan platiti milijun eura i 25% budućeg transfera, Portugalci pokušavaju izvući i nešto više, tako da tu priču za sada ne treba zaključivati. Nema naznaka da bi se Awaziem mogao pojaviti na prvom treningu u Mravincima, ali ako se pojavi to bi značilo da pregovori idu u dobrom smjeru ili da su već zaključeni dogovorom.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Što se tiče Nikole Kalinića tu je situacija puno jasnija. Obzirom da mu je Ivan Leko tretmanom u završnici sezone jasno dao do znanja da na njega ne računa, ali i da Nikola nema namjeru sjediti na klupi i skupljati minute na kapaljku, jasno je da je on blizu odluke o zaključenju karijere i povlačenju u igračku mirovinu. Sve je na Leki, ako želi Kalinića i ako mu ponudi adekvatan tretman i ulogu u momčadi, on će odraditi još jednu sezonu, u protivnom će se povući u mirovinu, eventualno odigrati neku oproštajnu utakmicu kako bi se rastao s klubom i navijačima. U svakom slučaju ni Kalinić se ne bi danas trebao pojaviti na prvom treningu, a sve nakon toga je na Ivanu Leki i Lukši Jakobušiću...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Hajduka bio je aktivan u pauzi, Pariz, Istanbul, dogovori oko partnerstva sa Širokim Brijegom..., a sada ga čekaju i razgovori s četvoricom igrača kojima istječu ugovori. Riječ je o standardnim igračima, Filipu Krovinoviću, Dariju Melnjaku i Dinu Mikanoviću koji ulaze u zadnju godinu ugovora i uobičajeno je da produže suradnju, ili ih klub pokuša transferirati te Ivanu Lučiću za kojeg Hajduk ima opciju produženja na još jednu sezonu. Vremena ima, ali ne previše, već u idućem prijelaznom roku bi oni bili puno kompliciraniji za Hajduk i trebalo bi ih obaviti što prije.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

I nisu jedini, Jakobušića čeka i rješavanje pitanja transfera, u prvom redu Luke Vuškovića koji je i dalje u fokusu nekoliko velikih klubova, i to za ozbiljan novac, ali za sada nema naznaka da je transfer zaključen, niti kakva je budućnost mladog stopera u Hajduku. U nekim opcijama bi čak i nakon transfera mogao ostati na Poljudu, jer kao 16 - godišnjak ne može odmah preseliti primjerice u Englesku, nego bi morao negdje na posudbu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vruća roba su i Emir Sahiti i Jan Mlakar, posebno slovenski reprezentativac koji je odigrao dobru sezonu i ima dobru cijenu na tržištu. Njega neće biti na početku priprema jer je na okupljanju reprezentacije Slovenije, kao ni Nike Sigura koji je s mladom reprezentacijom Hrvatske na Euru. Jasno, i Ivan Dolček koji se dokazao na posudbi u Šibeniku, kao Sahiti ili Jakoliš prije njega te Josip Vuković koji je odradio posudbu u Saudijskoj Arabiji. Obojica bi radije karijere nastavili u inozemstvu. Tu je naravno i pitanje dojučerašnjih juniora, dio njih će ostati sa seniorima, poput Antunovića, Pukštasa, Sigura, Capana..., ostali će na posudbe...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Za kraj smo ostavili igrače koji su propustili proljetni dio sezone zbog operacija, Lovru Kalinića, kapetana i temeljnog igrača koji je i pokrenuo proces povratka iskusnih prvotimaca na Poljud, Josipa Eleza i Anthony Kalika. Nakon operacije koljena Lovre se dobro oporavlja, započeo je s vratarskim treninzima i bit će uz momčad od prvoga dana priprema. Za početak u lakšem ritmu, ali do kraja priprema bi trebao uhvatiti ritam i konkurirati za mjesto među vratnicama, kao i Elez i Kalik...