Jedan od najstarijih engleskih klubova stavljen je u stečaj!

Sheffield Wednesday, jedan od najstarijih engleskih klubova, koji sada igra u Championshipu, u Drugoj ligi, stavljen je u stečaj, objavio je u petak pravosudni izvor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Ova odluka automatski rezultira oduzimanjem 12 bodova klubu iz Sheffielda, koji je bio 21. u ligi, a sada je uvjerljivo posljednji s -6 bodova, čak 15 bodova od mjesta koje donosi spas od ispadanja.

Zahtjev za imenovanje stečajnog upravitelja u ovom slučaju podnesen je Sudu za stečaj i trgovačka društva, specijaliziranom sudu Visokog suda u Velikoj Britaniji.

"Stečaj je bio neizbježna posljedica nekoliko godina financijskog lošeg upravljanja, nedostatka odgovornosti i ponovljenih neuspjeha u pronalaženju vjerodostojnih kupaca", priopćila je udruga navijača kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya pozivaju vlasnika Dejphona Chansirija da odstupi od početka sezone. Tisuće navijača, tražeći njegovu ostavku, čak su bojkotirale utakmicu svoje momčadi u srijedu protiv Middlesbrougha.

Ime Sheffield Wednesday, osnovanog 1867. godine, postalo je neodvojivo od imena stadiona Hillsborough, mjesta tragedije 15. travnja 1989. Tog dana, 97 navijača Liverpoola, koji su došli igrati polufinale FA kupa protiv Nottingham Foresta, poginulo je u stampedu na ulazu u stadion.