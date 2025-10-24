Obavijesti

Sport

Komentari 0
KULTNI SHEFFIELD WEDNESDAY

Jedan od najstarijih engleskih klubova stavljen je u stečaj!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jedan od najstarijih engleskih klubova stavljen je u stečaj!
Foto: Craig Brough/REUTERS

Ime Sheffield Wednesday, osnovanog 1867. godine, postalo je neodvojivo od imena stadiona Hillsborough, mjesta tragedije 15. travnja 1989. Tog dana je poginulo 97 navijača Liverpoola

Sheffield Wednesday, jedan od najstarijih engleskih klubova, koji sada igra u Championshipu, u Drugoj ligi, stavljen je u stečaj, objavio je u petak pravosudni izvor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Ova odluka automatski rezultira oduzimanjem 12 bodova klubu iz Sheffielda, koji je bio 21. u ligi, a sada je uvjerljivo posljednji s -6 bodova, čak 15 bodova od mjesta koje donosi spas od ispadanja.

Zahtjev za imenovanje stečajnog upravitelja u ovom slučaju podnesen je Sudu za stečaj i trgovačka društva, specijaliziranom sudu Visokog suda u Velikoj Britaniji.

INCIDENT U ENGLESKOJ Jakirovića brutalno izvrijeđali: Rekao mi je 'odj**i u Hrvatsku'
Jakirovića brutalno izvrijeđali: Rekao mi je 'odj**i u Hrvatsku'

"Stečaj je bio neizbježna posljedica nekoliko godina financijskog lošeg upravljanja, nedostatka odgovornosti i ponovljenih neuspjeha u pronalaženju vjerodostojnih kupaca", priopćila je udruga navijača kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya pozivaju vlasnika Dejphona Chansirija da odstupi od početka sezone. Tisuće navijača, tražeći njegovu ostavku, čak su bojkotirale utakmicu svoje momčadi u srijedu protiv Middlesbrougha.

Ime Sheffield Wednesday, osnovanog 1867. godine, postalo je neodvojivo od imena stadiona Hillsborough, mjesta tragedije 15. travnja 1989. Tog dana, 97 navijača Liverpoola, koji su došli igrati polufinale FA kupa protiv Nottingham Foresta, poginulo je u stampedu na ulazu u stadion.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025