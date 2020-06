'Jedini sam Hrvat u srpskoj ligi, vole me. Nije bilo lako uzeti Kup pored Partizana, gurali su ih...'

OSVOJIO KUP Srušili smo Partizan, što je velika stvar, jer i oni i Zvezda ovdje imaju sudački poguranac, kaže nam Solinjanin iz Vojvodine Slavko Bralić, koji je morao čuvati strašnog Nigerijca Sadiqa

<p>Uh, presretni smo, popila se i koja čašica više, j*biga, ne osvaja se trofej u Srbiji pored Zvezde i Partizana svaki dan, javio nam se presretni hrvatski stoper<strong> Slavko Bralić </strong>(27), koji igra za Vojvodinu. Skupio je ove polusezone devet nastupa za Vojvodinu, sedam u prvenstvu i dvije u Kupu. Prvi dio sezone proveo je u grčkoj <strong>Larisi</strong>.</p><p>Solinjanin i ekipa su u Nišu na neutralnom terenu nakon raspucavanja osvojili srpski Kup protiv Partizana (3-2).</p><h2>Pogledajte video slavlja nogometaša Vojvodine:</h2><p>- Ma, nije to bio neutralni teren, bilo je navijača Partizana. Cijelu utakmicu su vrijeđali našeg trenera <strong>Nenada Lalatovića</strong> (42) jer je dijete Zvezde. Nije mu smetalo, on voli negativnu energiju s tribina preusmjeriti s nas na sebe. Lalatović je sjajan čovjek, stručnjak i motivator - priča nam Bralić pa dodaje:</p><p>- Ja u Srbiji nisam imao nikakvih neugodnosti, a jedini sam hrvatski nogometaš ovdje. Klub je sređen, financije uredne, a uvjeti fantastični, imam ugovor do idućeg ljeta. Vole ovdje Hrvate, Delač je ostavio trag, a sad, ovim osvajanjem Kupa, vjerojatno i ja.</p><p>Bralić i dalje prati HNL. </p><p>- Naravno, Hajduk gle</p><p>dam kad god mogu, svaku utakmicu, to je moj klub, u Splitu su "bili" religija. Pratim i Osijek, tamo sam bio dvije godine i bilo mi je predivno.</p><p>Bralić je u finalu odradio svih 120 minuta, a nije imao nimalo lagan zadatak.</p><p>- Čuvao sam Nigerijca <strong>Umara Sadiqa</strong> (23), pa to je napadač od 20 milijuna eura. Došao je iz <strong>Rome</strong>, u Europskoj ligi se poigravao sa stoperima Uniteda, <strong>Maguire </strong>je pored njega izgledao smiješno.</p><p>Informacije radi, spomenuti je Sadiq u 38 utakmica ove sezone utrpao 17 golova i ostvario 16 asistencija za srpskog vice-prvaka. </p><p>Vojvodina je u prvenstvu osvojila treće mjesto.</p><p>- Teško je u Srbiji, Zvezda i Partizan imaju<strong> sudački poguranac</strong>. Liga nije kvalitetna kao 1. HNL jer ima više klubova, pa se kvaliteta malo razvodni, ali ima i ovdje, kao uostalom i na cijelom Balkanu, puno sjajnih igrača - završio je Brale pa se zaputio za zasluženi odmor.</p>