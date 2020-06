'Jedva čekam vidjeti navijače na Maksimiru, to je ostvarenje sna'

Nakon pobjede u Varaždinu i poraza od Lokomotive osjetio sam obje strane kao Dinamov trener i znam što nosi ta funkcija te sam spreman na to, rekao je Igor Jovićević uoči gostovanja Slaven Belupa

<p>Jedna pobjeda i jedan poraz učinak je<strong> Igora Jovićevića</strong> u prve dvije utakmice na <strong>Dinamovoj</strong> klupi. Zagrepčani su pobijedili <strong>Varaždin </strong>pa izgubili od <strong>Lokomotive</strong>. Što donosi srijeda i <strong>Slaven Belupo</strong> na Maksimiru (18:55)?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Igor Jovićević pred novinarima</strong></p><p>- Činjenica je da Slaven već može uigravati momčad za novu sezonu. Jako su dobri, igraju specifičnih 3-5-2, vrlo okomiti, koriste <strong>Jeffrena i Krstanovića </strong>u napadu, imaju radni vezni red, kompaktnu obranu s ofenzivnim bekovima Godom i Bogojevićem... Imaju glavu i rep i za oko su dosta lijepa i tvrda momčad i očekujem zahtjevnu utakmicu na Maksimiru.</p><p>Nakon dugo vremena opet Maksimiru s navijačima.</p><p>- To je nešto što će nam biti vjetar u leđa i jedva čekam da vidim navijače na tribinama. To je još jedno ostvarenje sna - rekao je Jovićević.</p><p>- Nakon pobjede u Varaždinu i poraza od Lokomotive osjetio sam obje strane kao Dinamov trener i znam što nosi ta funkcija te sam spreman na to. Imam iza sebe godina rada i vjerujem u sebe i momčad koja je inteligentna i brzo shvaća zahtjeve. Uvijek sam bio uspješan i ne vjerujem da će sada biti problema s ovom situacijom. Siguran sam u uspjeh koji sam ostvario prošle godine.</p><p>Maksimirski istok neće se otvarati za utakmicu<strong> Dinamo </strong>- Slaven Belupo, ali to ne znači da još neupotrebljiv. Naime, predstavnici Grada još će neko vrijeme pregledavati istočnu tribinu maksimirskog stadiona i za 10-15 dana trebalo bi se i konačno znati je li ta tribina do daljnjega izvan upotrebe. Stoga će Dinamo otvoriti 30 posto kapaciteta zapada, sjevera i juga.</p>