UDARIO NA VEZNJAKA

Jeličić: Da je Sigur igrao u naše vrijeme, imao bi samo kutnjake i osmijeh kao slavonska taraba

Piše Domagoj Vugrinović,
Jeličić: Da je Sigur igrao u naše vrijeme, imao bi samo kutnjake i osmijeh kao slavonska taraba
Sigur je od ove trojice u sredini odigrao najkorektniju utakmicu. Zatvorio je Caimacova u tranziciji i dobro se snašao na toj poziciji. Međutim, razina provokacija, udaranja, ponašanja to nije bilo na razini, rekao je Jeličić

Hajduk i Slaven u Koprivnici su odigrali utakmicu bez golova. Bodom su "bili" ipak uspjeli preskočiti Dinamo i zadržati vrh HNL-a, gdje sada imaju bod više od najvećih rivala. Ipak, igrom ne mogu biti zadovoljni. Nakon utakmice Kupa protiv Cibalije, koju su prošli nakon raspucavanja jedanaesteraca, ovo im je bila druga uzastopna utakmica u kojoj nisu postigli pogodak.

U Studiju HNL-a utakmicu je komentirao stručni analitičar MAXSporta Joško Jeličić, koji se posebno osvrnuo na vezni red “bilih” koji su činili Filip Krovinović, Adrion Pajaziti i Niko Sigur.

- Moram spomenuti Sigura. Od ove trojice u sredini, on je odigrao najkorektniju utakmicu. Zatvorio je Caimacova u tranziciji i dobro se snašao na toj poziciji. Međutim, razina provokacija, udaranja, ponašanja... Žao mi je što se s takvim ponašanjem nije rodio prije trideset godina – rekao je Jeličić i nastavio:

- Znam da on živi u vremenu u kojem su pravila nogometne igre “piškit ću, kakit ću” i u kojem se za loš zadah protivnika dobije faul, ali da je igrao u naše vrijeme, nakon tri utakmice imao bi samo kutnjake. Znam da on ima visoko mišljenje o sebi, ali na takav način izazivati reakcije... Njegova je sreća što u današnjim ekipama nema onih Verlaševića i Memiševića, jer bi se smijao kao slavonska taraba.

