Jeličić: Hajduk dugo nije veliki klub. Pričamo o loših 15 godina

Hajduk već 15 godina ne može proći u grupnu fazu. Tako da ne bih rekao da je ovo blamaža, komentirao je Joško Jeličić u studiju Max Sporta. Jeličić je uz Hrvoje Vejića i voditeljicu Valentinu Miletić analizirao utakmice iz trećeg kola, ali i debakla "bijelih" u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, iz kojih su ispali nakon poraza od albanskog Dinama.

- Ispadanje Hajduka trebamo analizirati u kontekstu hrvatskog nogometa. Rijeka je prošla zbog dva eurogola Dantasa i Fruka, dok su Albanci prošli na račun dva eurogola. Činjenica da imamo dvije momčadi ove sezone u euronatjecanjima ne smije zasjeniti istinu, a ona je da naš nogomet ima veliki problem, pa čak i s europskim liliputancima, uz dužno poštovanje svima - rekao je Jeličić i nastavio...

- Znam da svi igraju nogomet i to je baš danas najizraženije. Rijeka je ipak prošla dalje na račun svoje individualne kvalitete. S druge strane, Hajduk već 15 godina ne može proći u grupnu fazu. Tako da ne bih rekao da je ovo blamaža. Prije bih rekao da bi čudo bilo da s aspekta tih 15 godina Hajduk prođe u grupnu fazu nego da je ovo blamaža. Zapovjedna odgovornost leži na treneru, ali i igračima.

Jeličić smatra da Hajduk više nema status velikog kluba.

- Hajduk je za sve nas najveći klub na svijetu i tako će biti, ali ako gledamo sa sportskog aspekta, Hajduk već dugo nije veliki klub. U zadnjih 46 godina ima šest prvenstava. Zato mislim da Hajdukovi kroničari, kolumnisti trebaju prestati bildati tu mitomaniju i stvarati nerealnu ambiciju. Ako pričamo o 15 godina, pričamo o kontinuitetu lošega. Mi onda ne pričamo o slučajnosti. To je pametnom dovoljno.

Smatra i kako je klupska struktura u Hajduku loše poosložena.

- Ovaj Hajduk, novi nadzorni odbor nije birao upravu, Vučevića nije birala uprava, Vučević nije birao Garciju, Garcia nije birao igrače. Vratimo se nogometnim i ekonomskim zakonima. Ajmo napraviti akademiju po kojoj smo bili poznati. Što ćemo sada? Mijenjati opet Garciju, Vučevića i Ljubu? Imamo dobroga trenera i dobroga sportskog direktora, treba ih pustiti. Oni nose odgovornost, ali nogomet se igra i dalje. Prvo pitanje Garciji bilo je misli li da je njegov status u opasnosti. To je Split - komentirao je.

Smatra kako je reakcija navijača puno štetnija od samog poraza od Dinamo Cityja.

- Ono što se u nedjelju dogodilo na Poljudu po meni je puno veći poraz od ispadanja od Albanaca. Publika je razjedinjena. Jedni su gađali bakljama igrače, a drugi, svi normalni navijači, zviždali su onima koji su bacali baklje. To je po meni najveći krimen Našeg Hajduka. Da su dozvolili da se to tkivo koje drži Hajduk, navijači, da se oni razjedine. Upravo iz tog razloga se puno uspješnih poslovnih ljudi i legendi Hajduka maknulo iz kluba. Zbog te polarizacije u konačnici najviše trpi Hajduk, koji ionako ima ogromnih financijskih i rezultatskih problema - zaključio je popularni analitičar.