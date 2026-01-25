Jeličić: Kako je Dinamo trebao zadržati Jakirovića? Jedan Luka Modrić je bio na posudbi u BiH

To je problem hrvatskog nogometa, otvoreno je komentirao Joško Jeličić transfer Leona Jakirovića u emisiji Studio HNL na MaxSportu. Podsjetimo, sin bivšeg trenera "modrih", Sergeja, prešao je u milanski Inter u potrazi za boljom minutažom i razvojem u seniorski nogomet.

- Imamo mlade igrače i kapetane mladih selekcija koji odlaze iz Dinama. To je problem hrvatskog nogometa. Sad ćemo pričati o malom Jakiroviću. Na koji ga je način Dinamo mogao zadržati? - pitao je Jeličić, na što je voditeljica Valentina Miletić odgovorila: "Možeš mu dati prostora da igra...", rekla je, a Jeličić je imao snažan odgovor.

- U Dinamu? Pored ovakvih igrača? Dati mu prostora da igra? Oprosti... Hoće li mu Inter dati prostor da igra? Tamo će igrati u Primaveri. To je problem u hrvatskom nogometu, što nema B momčadi i što takvi mladi igrači nemaju gdje igrati tijekom najosjetljivije faze u nogometu, tijekom prelaska u seniore kada se treba nositi s frustracijom i zaraditi samopouzdanje. Tada se vidi kakvi ste.

'Pitanje hoće li Jakirović ikad zaigrati za Inter'

Istaknuo je kako je ovo problematična situacija za hrvatski nogomet.

- Jakirović i njegov otac odlučili su se za Interov plan, pitanje je hoće li ikada zaigrati za Inter. Ali, Dinamo mu je morao dati minutažu ili ozbiljan ugovor kako bi ga zadržao, što mu nije mogao dati. Nije samo do Jakirovića, nego općenito do mladih igrača. Došlo je vrijeme kada morski psi iz inozemstva zgrabe sve koji naznače potencijal. Uzmu ih deset komada, pogode s jednim ili dvojicom i isplate kompletna pomaganja, što mi ne možemo. Naš je nogomet neupitno sve slabiji.

Ističe kako neki klubovi zbog rezultatskog pritiska ne mogu puno vjerovati mladim talentima.

- Osim Perišića i, ne znam, još dva i pol igrača koji su mladi napustili HNL... Jako ih je malo u mladoj dobi napravilo nekakvu karijeru. Bolje je dobiti šansu u ligi sa 16-17 godina, makar se borio za ostanak. Ja bih volio da je liga razdvojena i da mogu igrati mladi. Puno je lakše staviti malog Kumara da igra u Istri sa 17 godina nego Jakirovića protiv Betisa ili Lillea. Pritisak rezultata je takav kakav je - rekao je Jeličić pa prelomio...

- U konačnici, jedan Luka Modrić igrao je u Zrinjskom i Interu iz Zaprešića! Dečki, zašto ne idete na posudbe, zašto vas nitko ne traži ako imate taj potencijal? - zaključio je analitičar MaxSporta.