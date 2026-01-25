Obavijesti

Jeličić: Mladići ne bi dobivali šansu da Hajduk ima novca. Pa sjetimo se svi drva poput Ferra

Piše Luka Tunjić,
Jeličić: Mladići ne bi dobivali šansu da Hajduk ima novca. Pa sjetimo se svi drva poput Ferra
Almena je odigrao strašnu utakmicu. Kad nema Marka Livaje i uz Rebića, to je igrač koji ima najvišu nogometnu klasu u Hajduku. Hajduk je izgubio jer je prosjek godina bio 22,5, komentirao je analitičar

U Dalmaciji svi govore da treba stavljati mlade i trpiti ih sedam godina, a sad će sigurno biti "daj Garcia, nemoj stavljati te mulce". Ne sjećam se kad je Hajduk stvorio ovoliko prigoda, stativa, šansi, rekao je stručni komentator MaxSporta, Joško Jeličić, u emisiji Studio HNL.

Hajduk je prosuo bodove u 19. kolu prvenstva, i to pred domaćim navijačima protiv Istre 1961, koja je slavila zahvaljujući golovima Prevljaka (10') i Frederiksena (22'), dok je poraz Hajduka ublažio autogol Robertssona u 83. minuti.

Jeličić je u svojoj analizi nakon utakmice istaknuio Ikera Almenu kao odličnog pojedinca Uu redovima Hajduka.

- Almena je odigrao strašnu utakmicu. Heister je izašao na poluvremenu, ne zna na koju stranu je izašao. Čovjek ga je razvalio. Driblinzi, šest ključnih dodavanja, tri kreirane prilike i četiri driblinga u prvom poluvremenu. Kad nema Marka Livaje i uz Rebića, to je igrač koji ima najvišu nogometnu klasu u Hajduku. Hajduk je izgubio jer je prosjek godina bio 22,5 - istaknuo je Jeličić.

"Jela strijela" smatra kako mladi s razlogom sad dobivaju šanse u Hajduku.

- Pogotovo je mlada ta zadnja linija. Treba im dati kredita. Budimo sigurni da ne bi Hajdukovi mladići dobivali prilike da klub ima novaca. Sjetimo se samo drva poput Ferra, koji su koštali kao pasja... da ne kažem što - rekao je Jeličić.

