Jeličić: Mogu biti iskren? Zbog Kovačevića guštam k'o prasac!

Dinamo je u subotu pobijedio Varaždin 3-1 u 14. kolu HNL-a i smanjio pritisak nakon blijedih izdanja i tri poraza u četiri utakmice prije reprezentativne stanke. Mario Kovačević dobio je malo mira uoči europskog gostovanja kod Lillea. Utakmicu koja se odigrala po snježnim uvjetima na Maksimiru komentirali su Joško Jeličić i Hrvoje Vejić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu.

- Nakon dugo vremena pobjeda s autoritetom i bez stresa. Bilo je porođajnih muka, četiri kornera Varaždina, ali gol Domingueza doveo je Dinamo u poziciju u smislu samopouzdanja, pritiska i promjene dinamike, da je determinirao cijeli susret. Filipović je bio na golu umjesto Nevistića, Mikić na desnom bočnom i Bakrara na poziciji centarfora. To su stvari koje ukazuju da je ova reprezentativna pauza, ne samo u smislu momčadi koja će istrčati, nego i promjene govore da se stvari resetiraju na nogometne postulate i procese, da će se raditi na uspostavi jasnih odnosa unutar svlačionice. Da igrači dođu do energije koja ih je krasila na početku prvenstva - rekao je Jeličić.

Što govore te promjene?

- Treba pohvaliti Mikića, nije mu bilo lako jer je Varaždin jako dobro ušao u utakmicu. Ali kako je Dinamo ušao u komforniju situaciju, bio je sve bolji. Govorili smo da ga poznajemo, da ga trebamo zazivati, pa je i Theophile bio ispred njega nakon ozljede Valinčića. Vidjelo se da je Dinamo bio u grču, Varaždin je pritisnuo, ali onda dođe taj prekid i Dinamo je uveo utakmicu u mirnije vode - rekao je Vejić.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kovačević ne dolazi na konferencije za medije, zbog čega ga je delegat prijavio disciplinskom sucu, ali ispunjava obveze prema MAXSportu.

- Nisam sumnjao da će naš Kova za nas uvijek dati izjavu. Svjestan je da ono što želimo sebi, želimo i njemu. To je njihova odluka. Mogu biti iskren? Guštam k'o prasac, što god netko mislio. Taj momak je dočekan na nož, isto kao i Zvone Boban. Bez obzira što su ga prozvali Mojsijem, očekivali su da čovjek u par mjeseci promijeni identitet kluba. Pročitao sam sjajan tekst Gorana Gerovca u Večernjaku, to bi trebao biti putokaz za zajednicu, dio bi trebao uglaviti u statute najvećih klubova. Ljudi koji su došli u klub trebaju ga vratiti na postavke gdje su bili otuđeni od Zagreba i Zagreb od njih. I nakon rezultatske krize ići na najniže razine prema čovjeku koji to nije zaslužio. Vidjeli smo i Sancheza i Garciju. Nije me to iznenadilo, važnije je da su igrači između sebe riješili neke stvari. Iako ne sumnjam da će nakon poraza od Lillea. Neš' ti Lille, četiri puta skuplji... Opet će krenuti ankete. Gospe moja, da je ukinuti društvene mreže...

A onda je nastavio o utakmici.

- Perez Vinlof je odigrao sjajnu utakmicu, kao na motoru! Naravno da tako mlad momak ne može imati obje faze, negdje mora curiti. Vidimo novog dokapetana Zajca, njegova igra pokazuje da je lider, stalno se nudi i stalno je u završnici. Vidjeli smo dvije asistencije. McKenna, da ne govorim. Vidi se da su lideri na terenu, McKenna i Dominguez nisu izgubili zračni duel - rekao je Jeličić, koji je pohvalio i Frana Topića, koji je zabio Karlovcu preko tjedna i dobio priliku protiv Varaždinaca, rekavši kako je zanimljiv igrač.

- Trener jedini zna što se događa na treningu, Hoxhe nije bilo od početka sezone, a sad čini razliku. Dinamo je dobio još jednog igrača u vidu Mikića pa Lisica može stajati visoko, gdje je jak jedan na jedan. Kovačević dobro reagira u ovoj krizi i treba mu dati mira. Ali mira nema, zato je raditi u Dinamu i Hajduku nebo i zemlja u odnosu na ostale - kazao je Vejić.

- Bit će zanimljivo vidjeti kako će Dinamo odgovoriti izazovu u Lilleu, zanima me i sastav. Nevistić se nema zašto ljutiti, imao je jako puno šansi i tolerancije. Ako je sad vrijeme za Filipovića, vrijeme je - rekao je Jeličić.

A je li vrijeme za Livakovića?

- On mora braniti prije Svjetskog prvenstva, to je svima jasno - kazao je Vejić.

- Imam li kakve informacije? Neću džabe. Ja te stvari ne pitam. To bi bila win-win situacija, ali treba dati priliku Filipoviću koji je iskusan golman i pokazao je dobre obrane u Šibeniku, branio je u Parizu u drugoj ligi i ne vjerujem da će biti impresioniran u Lilleu - dobacio je Jeličić.