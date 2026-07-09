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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Jeličić: Nabijem na ku*** Fifu, SP i Trumpa, Infantina i sve što se događa na ovom Mundijalu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Jeličić: Nabijem na ku*** Fifu, SP i Trumpa, Infantina i sve što se događa na ovom Mundijalu
Foto: Screenshot Youtube
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Svi ti ljudi otuđili su naš sport od onoga što je esencija nogometa, a to su ljudi iz naroda, najnižih staleža... Pretvorili su ga u politiku - rekao je Joško Jeličić tijekom gostovanja u podcastu Tribina

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Joško Jeličić ponovno se našao na malim ekranima nakon što je u veljači ove godine smijenjen s pozicije stručnog komentatora MaxSporta nakon što je otkriveno da je davao lažni iskaz Uskoku u suđenju bjeguncu Zdravku Mamiću. 

Jeličić je bio gost u Tribina podcastu gdje otkrio da nije htio biti u javnosti neko vrijeme. 

- S obzirom na blisku prošlost, maksimalno sam se izolirao. Bio sam predoziran nogometom, liječio sam se od njega, nisam htio biti u javnosti. No, s vama imam dobar odnos, puno ste mi pomagali u pripremama, imam obvezu doći kad god pozovete - rekao je u uvodu. 

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Komentirao je aktualno Svjetsko prvenstvo, otkrio kako ga nitko s HRT-a nije zvao u emisiju, ali da je to bio slučaj, ne bi pristao. 

- Nije me zvao nitko s HTV-a, a i da me zvao, ne bih radio. Ajmo malo podići radnu temperaturu, ne mogu ja cici-mici. Dakle, ovako. Iskreno, nabijem na kur** ovo Svjetsko prvenstvo, i Fifu, i Trumpa, i Infantina, sve ovo što se događa na SP-u, i još jednom Infantina! Svi ti ljudi otuđili su naš sport od onoga što je esencija nogometa, a to su ljudi iz naroda, najnižih staleža... Pretvorili su ga u politiku, nevjerojatnu pohlepu, gramzljivost i trčanje za novcem. Osjećam gađenje i kad gledam neke dobre utakmice - objasnio je. 

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Dodao je kako mu je natjecanje s 48 država u početku bila sjajna ideja, ali brzo je zaključio:

- Brzo sam shvatio da sve to pokreće novac. SP u Americi, Kanadi i Meksiku je amerikanizacija nogometa. Kad vidim cijene ulaznica, pola navijača koji nose Rolex, Jay Z-a ili Drakea u ložama... Uz dužno poštovanje, to nije moj nogomet. Meni se povraća, da ne kažem nešto drugo. Zagadili su nogomet, ne uživam u tome, samo u nekim detaljima naše Hrvatske. Pratio sam i Bosnu i Hercegovinu. Što je politika, ako nije onaj poništeni crveni karton Amerikancu Folarinu Balogunu? To je tako licemjerno... Nakon takve odluke, više nema vjerodostojnosti. Pohlepa, korupcija, trpanje u džepove, sve to znamo, a ovo je sada besramno. FIFA prijeći uplitanje bilo kakve politike u nogometne saveze, a onda se ponaša tako. Što ćemo dalje - rekao je za kraj. 
 

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