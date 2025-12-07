Jeličić o Osijeku: Pa njima se i navijači smiju, njih 15 bi trebalo napustiti klub u zimskom roku

Istra je potpuno nadigrala Osijek i pobijedila 5-1 u sred Opus Arene. Dominirao je Prevljak, a momčad Željka Sopića bila je katastrofalna. Nitko nije bio dobar i Istra je zasluženo slavila. Posebno oštar bio je Jeličić koji je komentirao situaciju u Osijeku i nije bio ni malo blag.

- Dno zna biti relativan pojam, njima se navijači smiju. Dečki moji, koliko god bilo teško, vi ste izgubili ponos. Vi ne izazivate nikakvu reakciju. Nažalost, jedino rješenje je da 10-15 vas bude daleko od Pampasa u siječnju. Ja da imam mrvicu ponosa, jer ovo je druga sezona da se Osijek bori za ostanak, bio bih pošten i otišao. Igrači ne smiju bježati od krivice. Ovo je čemer i jad. Kohorta je napustila stadion i za mene kao igrača nema veće sramote od toga - rekao je Jeličić.

Teško će se Osijek od ovoga oporaviti. Sopić nije donio pozitivan šok, ozlijede su ih poharale, a sada su izgubili i navijače. Velika muka će biti do kraja sezone i grčevito će se boriti za ostanak.