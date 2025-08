Jeličić: Rebić i ja smo idealni do obrva, a onda gore imamo problem. Nadam se da se smirio

Hajduk je u subotu na domaćem terenu ostvario prvu pobjedu u novoj HNL sezoni. ‘Bili’ su s 2-1 bili bolji od Istre, a golove su postigli Yassine Benrahou u 49. i Fran Karačić u 85. minuti. Jedini pogodak za Istru zabio je Smail Prevljak u 48. minuti. Trener Gonzalo Garcia ponovno je na klupi ostavio neke od najvećih potencijala koje Hajduk ima, poput Nike Sigura i Rokasa Pukštasa.

- Pukštas je igrač koji nema definiranu poziciju i nije prošao osnovnu školu u tehničkom i taktičkom smislu. Njega je teško definirati, a pogotovo Garciji koji teži igri iz zadnje linije. Divlji? Pa da, ako smijem to reći. Sa Sigurnom je slična situacija. On također nema definiranu poziciju, a za Garciju je on vezni igrač. Tu su ispred njega Pajaziti, Krovinović i Kalik - rekao je Joško Jeličić u studiju MAXSporta.

Osvrnuo se i na dolazak Ante Rebića, koji bi trebao debitirati u utakmici trećeg kola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja.

- Bit će mi ga zanimljivo vidjeti, uvijek sam bio slab na njega jer imamo sličnu glavu, do obrva idealno građeni, a onda gore imamo problem, čuka u glavi, nogometno. Ne znam u kakvom je fizičkom stanju, nadam se da je zdrav i motiviran, ali može napraviti razliku u našoj ligi, fizički je dominantan. Nadam se da više nije toliko impulzivan i da će biti bitan dio svlačionice.