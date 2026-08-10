Jere Hribar na EP-u u plivanju stigao tek do pozicije rezerve

Prvog dana plivačkih natjecanja na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu hrvatski su predstavnici nastupili u tri discipline.

Na 50 metara leptir imali smo četvoricu plivača, a najbliži plasmanu u polufinale bio je Jere Hribar, ali 22-godišnjem Splićaninu niti novi osobni rekord nije bio dovoljan za plasman u polufinale. Hribar je plivao 23.35 sekundi što je za šest stotinki brže od njegova dosadašnjeg najboljeg rezultata u ovoj disciplini, no to je bilo dovoljno za 19. mjesto. Ipak, Hribar je u statusu prve rezerve za polufinale koje će se održati u ponedjeljak poslijepodne jer su od njega brža bila četvorica ruskih predstavnika, a u polufinalu mogu nastupiti samo dvojica.

Za Francuzom Nikitom Baezom zadnjim koji je izborio polufinale, Hribar je zaostao četiri stotinke. Najbrži u kvalifikacijama bio je Francuz Maxime Grousset sa 22.49.

Nikola Miljenić je sa 23.75 ostvario svoj najbolji ovogodišnji rezultat na 50m leptir te je zauzeo 35. mjesto, Maro Miknić je sa 24.14 također ostvario svoj najbolji ovogodišnji rezultat te završio na 51. poziciji, dok je Luka Kmetić sa 24.46 bio više od pola sekunde slabiji od svog najboljeg rezultata i zauzeo je 62. mjesto.

Filip Mujan je na 100 metara prsno plivao 1:01.72 što je njegov najbolji rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. mjesto u konkurenciji 71 plivača. Za polufinale je trebalo plivati najmanje 1:00.13 što je rezultat Norvežanina Charliea Egelanda.

Hrvatska muška šatafeta na 4x200 metara slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan zauzela je 14 mjesto u kvalifikacijama s vremenom 7.16.57 i također ostala bez plasmana u finale. Najbrži su u kvalifikacijama bili Nijemci s vremenom 7:04.83. Štafeta je današnjim rezultatom popravila dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7:22.83.