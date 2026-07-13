Ješe: Za djecu do 12 godina bih ugasio tablicu. Neka se igraju na igralištu i zabavljaju

U HRT-ovoj 'Americani', tema je bila nogomet male djece te pritisak roditelja na trenere. Usporedio se norveški i hrvatski nogometni sustav.

- Mi tako ne znamo funkcionirati. Čak u zadnje vrijeme se vidi još veća razlika u načinu ponašanja roditelja i trenera na tribinama. To je jedna posebna tematika, gdje roditelji strašno viču ružne stvari, stvaraju pritisak na trenera, onda on, jadan, niti ne može drugačije razmišljati nego koga će staviti, hoće li staviti rezultat - rekla je Tihana Nemčić Bojić.

- Mi, istina je, kulturološki tako funkcioniramo, međutim, za normalan i zdrav razvoj djece, jedna velika katastrofa. Tako da, apel trenerima i roditeljima koji rade s malima: pustite djecu da se zabavljaju - dodala je.

- Ne treba nas mijenjati, nego sustav, do 12. godine ugasio bih tablicu. Roditelji imaju broj od trenera, imaju mogućnost komunicirati s trenerom zbog razloga, jer plaćaju to igranje njihovog djeteta. A mislim da bi to trebalo razdvojiti. U moje vrijeme moj roditelj nije znao trenere, upoznavali su ih na potpisu ugovora - rekao je Vedran Ješe.

- Prošlo je 5-6 trenera u mojoj omladinskoj školi, on nijednog nije privatno znao. Danas je to puno drugačije. Puno je teže tim trenerima, puno više utakmica i puno veća očekivanja. I taj sustav natjecanja koji traži pobjedu, prvenstvo, a ne stvarno iskustvo - zaključio je.