Jokić: Šarić je autor najjače rečenice u svim sportovima

Jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić dao je veliki intervju sportskom novinaru Edinu Avdiću u podcastu "X&O Chat", u kojem je govorio o brojnim temama iz karijere. Posebno su zanimljivi bili njegovi komentari o hrvatskim košarkašima Ivici Zupcu i Dariju Šariću, s kojima je kroz godine imao i izravne dvoboje, ali i zajedničku svlačionicu.

- Nisam danas neki defenzivni igrač, ali eto. Bilo je raznovrsnih igrača, posebno danas, visoki na malom i tako dalje. To mi je bilo najteže, naučiti igrače, kretnje... Zubac i ja kada se sudarimo punom snagom, s po 130 kila i 210 centimetara, to sve puca. Kad pukne, to su kontakti ozbiljni. Brzina je bila u smislu kako su probojni, kako su skočni, jaki u kontaktu, tada sam igrao i s Duncanom. Bilo je svega i svačega na što se trebalo naviknuti - rekao je Jokić i pritom spomenuo hrvatskog centra.

Srpski centar pritom je podsjetio koliko je u NBA ligi teško prilagoditi se različitim tipovima suparnika, pogotovo u modernoj košarci u kojoj se visoki igrači često preuzimaju na nižima, a ritam igre sve je brži i fizički zahtjevniji.

Jokić i Šarić jedno su vrijeme dijelili svlačionicu u Denver Nuggetsima, tijekom sezone 2024./25., a trostruki MVP NBA lige priznao je da posebno pamti jednu rečenicu hrvatskog reprezentativca.

- Dario Šarić je autor najjače rečenice u svim sportovima: u obrani skupi, u napadu raširi. Ponavljam, to je najbolja rečenica u svim mogućim sportovima: košarka, rukomet, vaterpolo... i najjača taktika - kratko je poručio Jokić.

Dok Jokić i dalje predvodi Denver Nuggetse, s kojima je već osvojio NBA naslov i tri puta proglašen najkorisnijim igračem lige, Šarić je trenutačno bez kluba i u potrazi za novim angažmanom.