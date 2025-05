Jokić se pojavio kao Joker pa sredio Oklahomu u produžetku

Košarkaši Denver Nuggetsa poveli su 2-1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA doigravanja nakon što su u uzbudljivoj trećoj utakmici u svojoj Ball Areni svladali Oklahoma City Thunder 113-104 poslije produžetka. Bila je to noć velikih preokreta, sjajnih individualnih partija, ali i demonstracije karaktera aktualnih prvaka koji su se oporavili od teškog poraza u drugoj utakmici. Nikola Jokić, unatoč problemima sa šutom, ponovno je bio ključan igrač, dok je Jamal Murray preuzeo odgovornost u napadu.

Foto: Ron Chenoy

Utakmica u noći s petka na subotu u Denveru ponudila je dramu. Nuggetsi u prvom dijelu utakmice nisu vodili s više od dva poena razlike, što svjedoči o izjednačenosti dvoboja. Oklahoma, kao prvoplasirana momčad Zapada, pokazala je zašto je bila najbolja u prvom dijelu sezone, vodila je na poluvremenu 56-51, ponajviše zahvaljujući Chetu Holmgrenu koji je u prvom dijelu ubacio 16 koševa uz sedam skokova.

Drama je dosegnula vrhunac u završnici utakmice. Pri rezultatu 102-102, obje momčadi imale su priliku za pobjedu. Prvo je Shai Gilgeous-Alexander promašio šut s poludistance tri sekunde prije kraja, a Nikola Jokić s pet metara uz zvuk sirene pa se otišlo u dodatnih pet minuta.

U produžetku su Nuggetsi pokazali zašto su aktualni prvaci. Serijom 11-2, koju je započeo Jokić karakterističnim poluhorokom, Denver je prelomio utakmicu i nije više ispuštao prednost. Nikola Jokić, dvostruki MVP lige, dodao je još jednu svestranu partiju s 20 koševa, 16 skokova i šest asistencija. Ipak, srpski centar imao je izuzetno lošu šutersku večer, pogodivši tek osam od 25 šuteva iz igre te promašivši svih deset pokušaja za tri poena.

Unatoč tome, upravo je on pokrenuo ključnu seriju u produžetku. Zanimljivo, Jokić se na utakmici pojavio odjeven kao Joker, lik iz DC stripova, podsjetivši na prošlogodišnje doigravanje kada se pojavio kao Gru iz crtića "Despicable Me".

Napadački teret preuzeli su Jamal Murray s 27 koševa i Michael Porter Jr., koji se vratio nakon lošijih partija u Oklahoma Cityju, s ključnim 21 košem. Porter je posebno dobro krenuo u utakmicu, pogodivši prvih pet šuteva, od čega tri trice, i tako držao Denver u priključku. Aaron Gordon također je bio sjajan s 22 poena.

S druge strane, drugi kandidat za MVP nagradu, Shai Gilgeous-Alexander, također je imao tešku večer. Promašio je 15 od 22 šuta iz igre (1/6 za tricu) i završio utakmicu s 18 poena. Najbolji strijelac Thundera bio je Jalen Williams s 32 poena, dok je Chet Holmgren dodao 18. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić ponovno nije zaigrao za Denver, posljednji je put bio na terenu još 3. travnja u porazu od San Antonija. Propustio je i 15. utakmicu zaredom.

Ova pobjeda bila je izuzetno važna za Nuggetse, posebno nakon što su u drugoj utakmici serije u Oklahoma Cityju doživjeli težak poraz od čak 43 poena razlike (149-106). Nakon tog debakla, trener Nuggetsa David Adelman, koji mijenja Michaela Malonea, istaknuo je kako je momčad održala svojevrsnu "grupnu terapiju".

- Ne možete samo reći, 'Hej, idemo dalje, izjednačili smo". To nije slučaj. Ako želimo pobijediti u trećoj utakmici, stvari se moraju promijeniti - rekao je Adelman uoči trećeg dvobojai naglasio važnost mentaliteta.

Foto: Ron Chenoy

- U NBA doigravanju, suđenje i način na koji se igra često ovise o tome tko prvi "udara". Mislio sam da su oni udarili prvi, drugi i treći put u drugoj utakmici... Moramo biti agresivniji i očekujem da ćemo to biti.

Adelman je priznao da je pregled snimke druge utakmice bio neugodan, ali produktivan, te da je opći osjećaj u svlačionici bio sram.

- Mnogi su igrači govorili i rekli: "Mogu bolje", što volim čuti - dodao je.

Nuggetsi su znali da im je put do pobjede u trećoj utakmici ostati blizu do samog kraja, kada mogu iskoristiti iskustvo, domaći teren i sposobnost zatvaranja utakmica. Umor je također bio faktor, s obzirom na to da su Nuggetsi odigrali šestu utakmicu od 29. travnja, uključujući i iscrpljujuću seriju od sedam utakmica protiv LA Clippersa u prvom krugu, dok je Thunder u polufinale ušao s devet dana odmora nakon što su pomeli Memphis.

Ipak, kako je Adelman istaknuo, imali su dovoljno energije za pobjedu u prvoj utakmici dva dana nakon sedme utakmice s Clippersima, što pokazuje da momčad ima potrebnu snagu. Četvrta utakmica serije igra se u noći na ponedjeljak, također u Ball Areni u Denveru, a Nuggetsi će imati priliku otići na korak do finala Zapada.

Cleveland smanjio zaostatak protiv Indiane

Dok se na Zapadu vodi žestoka borba između Denvera i Oklahome, kao i između Minnesota Timberwolvesa i Golden State Warriorsa (1-1 prije treće utakmice), uzbuđenja ne nedostaje ni na Istoku. Cleveland Cavaliersi su u petak navečer uspjeli smanjiti zaostatak protiv Indiana Pacersa na 2-1. Cavaliersi su na domaćem terenu slavili 126-104, predvođeni fantastičnim Donovanom Mitchellom koji je ubacio 43 poena. Pacersi su dobili prve dvije utakmice (121-112 i 120-119), no Cleveland je pokazao da se ne predaje.

U drugoj polufinalnoj seriji Istočne konferencije, New York Knicksi vode 2-0 protiv Boston Celticsa, a treća utakmica igra se u subotu u New Yorku. Knicksi su prve dvije utakmice dobili u tijesnim završnicama (108-105 nakon produžetka i 91-90), što najavljuje nastavak neizvjesne borbe za finale Istoka.

Foto: Trevor Ruszkowski