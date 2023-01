Još ima nade: I bez četvrtfinala možemo do kvalifikacija za OI! Ovo je naša ogromna prednost

Već nakon prvih 60 minuta spustili smo si šanse za četvrtfinale Svjetskog prvenstva do minimuma. Egipat nas je na otvaranju u Jönköpingu razbio s čak devet razlike, što je odmah bio ogroman hendikep i zaostatak za drugi krug.

Nakon remija s Danskom, koji je, nažalost, ravan porazu te šanse više praktički ne postoje. Nada u Bahrein protiv Egipta... Ne moramo se nadati. Ono što nam je, pak, za budućnost od ovog turnira još važnije, sedam od osam reprezentacija u četvrtfinalu osigurat će i olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024. godine, a svjetski prvak i izravan plasman. Bude li Francuska, kao domaćin OI-ja, među prvih sedam, onda u kvalifikacije vodi i osmo mjesto. To se očekuje bez većih problema.

Međutim, postoje šanse i za reprezentaciju koja na ovom SP-u osvoji deveto mjesto, pa čak i za desetu. Oni koji ne izbore četvrtfinale kroz drugi krug, završavaju turnir i poredak od devetog do 24. mjesta odlučivat će ukupan broj pobjeda, bodova ili gol-razlika. Još bliže, od devetog do 12. mjesta u sve četiri skupine drugog kruga između sebe će odlučivati učinak trećeplasiranih reprezentacija.

Hrvatska je u drugi krug prenijela dva boda protiv SAD-a i gol-razliku +9 i na njoj ostala nakon Danske. Do kraja ne samo da će biti važna svaka utakmica, već i svaki gol! Naša velika prednost, uz bod protiv Danske, jest što imamo dva slabija protivnika u Belgiji i Bahreinu, protiv kojih možemo očekivati uvjerljivije pobjede nego konkurenti iz drugih skupina, a oni mogu biti Srbi, Slovenci, Crnogorci, Nizozemci, Portugalci... Kandidata ima dosta.

Dakle, i bez četvrtfinala nije sve izgubljeno u vidu olimpijskih kvalifikacija, no onda dolazi druga strana medalje, odnosno pitanje kako deveti s ovog SP-a može do njih. Iako smo mi doživjeli ozbiljan udarac od njih, morat ćemo navijati za Egipćane koji mogu osloboditi jedno mjesto ukoliko izbore četvrtfinale, koje su već praktički osigurali, te postanu li prvaci Afrike. I to je vrlo realno iako s Afrikancima nikad nitko nije siguran.

Nadalje, u Pariz će izravno i europski prvak sljedeće godine s Europskog prvenstva u Njemačkoj. Rado bismo vjerovali da to možemo biti mi, no bliža nas povijest uči da više nismo među favoritima za medalje. Osvoji li zlato netko od četvrtfinalista ovog SP-a, crta će se spustiti za još jedno mjesto i otvoriti i desetoplasiranoj reprezentaciji iz Švedske i Poljske da iduće godine igra olimpijski kvalifikacijski turnir.

A, nažalost, dobro se sjećamo kako on može biti težak, nesretan i, još gore, podložan kalkulacijama jer upravo iz tog razloga zadnji nismo prošli. U Montpellieru smo, na Horvatovom debiju nakon što je na klupi zamijenio Linu Červara poslije SP-a u Egiptu, krenuli porazom od Francuske, dobili Portugal i Tunis, ali onda su Francuzi u zadnjim minutama i, na kraju, sekundama odlučili sa sobom u Tokio povesti Portugalce.

Hrvatska prvi put nakon Sydneyja nije otišla na olimpijske igre i potencijalan neodlazak u Pariz, odnosno barem 12 godina bez olimpijskih igara, do nove šanse za Los Angeles, bio bi težak udarac čije bismo posljedice tek osjetili, ponajprije u količini djece koja će jednostavnije birati neke druge sportove, a bez djece po običaju nema ni budućnosti.

Za dvije godine čeka nas Svjetsko prvenstvo koje ćemo organizirati zajedno s Danskom i Norveškom, a tomu smo već počeli podređivati neke stvari, ne očekujući baš da će se razvijati u ovom smjeru nakon europskog srebra 2020. godine...

