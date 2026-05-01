Još je lani bio prvoligaš, a sad je dobio stečajnog upravitelja

Početkom travnja Financijska agencija (Fina) je Trgovačkom sudu u Zadru podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad HNK Šibenik. Razlog je bio jasan. klub je imao neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom trajanju od 120 dana, u ukupnom iznosu od gotovo 367.000 eura. Fina je navela da klub ima 17 zaposlenih, ali ni jedan cent predujma za troškove stečajnog postupka.

Na ročištu se nije pojavio zastupnik kluba. Umjesto njega stigao je šibenski odvjetnik Ante Devčić koji je sudu poručio da nema informacije o imovini ni dugovima kluba, da zastupnik boravi u Njemačkoj te da mu treba oko 30 dana da utvrdi financijsko stanje kluba. Sud je zatim provjerio stvarno stanje i ono je bilo još gore nego što je Fina prikazala. Na dan 14. travnja ukupne obveze kluba narasle su na 436.739 eura, a račun je blokiran neprekidno 176 dana.

Šibenik: Navijači na susretu Šibenika i Hajduka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sutkinja Ardena Bajlo donijela je 29. travnja rješenje kojim je imenovala Milana Barišu Obradovića iz Svete Nedelje za privremenog stečajnog upravitelja. Upravitelj ima 30 dana da ispita postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, ima li klub dovoljno imovine da pokrije troškove i namiri vjerovnike te da sudu dostavi pisano izvješće s nalazima.

Klub koji je još u sezoni 2024/25. nastupao u HNL-u, ali završio posljednji i nije dobio licenciju za nastavak natjecanja te je pao u četvrti rang hrvatskog nogometa. Imenovanje privremenog upravitelja ne znači automatski i otvaranje stečaja, ali je jasan signal da je financijska situacija kluba kritična.

Upravitelj od sada ima pristup svim računima i imovini kluba, a sve financijske transakcije podliježu nadzoru suda. Rok za izvješće ističe krajem svibnja, a do tada bi trebalo biti jasno kakva sudbina čeka jedan od najstarijih dalmatinskih nogometnih klubova.