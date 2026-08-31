Još je napeto oko Livakovića: Barcelona ga nije registrirala

Dominik Livaković (31) prošlog je četvrtka službeno postao novi igrač Barcelone, međutim i dalje se ne zna gdje će 'vatreni' nastaviti sezonu. Aktualni španjolski prvak večeras igra utakmicu protiv Rayo Vallecana (21.30), a Livaković još uvijek nije registriran.

Prema pisanju uglednog španjolskog Asa, Livakovićeva registracija je odgođena pa će Livi za prvi nastup u katalonskog dresu još uvijek morati pričekati.

- Očekivalo se uključivanje hrvatskog golmana Dominika Livakovića na popis protiv Raya, ali njegova registracija je odgođena, pa će morati pričekati do sljedeće objave popisa igrača, vjerojatno za nedjeljnu utakmicu protiv Valencije - navodi As u tekstu.

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Kataloncima je prvi golman Španjolac Juan Garcia, a zamjena mu je Wojciech Szczesny pa će 'vatreni' dijeliti ulogu rezervnog golmana. Važno je napomenuti kako se prijelazni rok u Španjolskoj zatvara za manje od dva dana, točnije u utorak u ponoć pa Barceloni ponestaje vremena za registraciju još jednog igrača.

Ako Katalonci ne pronađu rješenje prije zatvaranja prijelaznog roka, hrvatska 'jedinica' trebala bi ovu sezonu provesti na posudbi. Cijelu situaciju dodatno komplicira dolazak Gabriela Jesusa aktualnog engleskog prvaka Arsenala. Barcelona bi prije mogla registrirati Jesusa što bi stavilo status Livakovića u pitanje.