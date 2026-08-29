Plavi teatar apsurda: Livakovića nisu htjeli na posudbu, a sad Kotarski stiže na - posudbu

Dominik Kotarski (26) trebao bi postati novi golman Dinama, drugi golman hrvatske reprezentacije tako bi u Maksimiru trebao zamijeniti prvog golmana - Dominika Livakovića. Kažemo "trebao", jer u ovogodišnjoj ljetnoj računici Dinamovih čelnika mnogo toga nije jasno. Ni blizu. Zagrepčani se cijeloga ljeta "bore" s golmanima, nikako da pronađu čovjeka koji će biti "jedinica" u novoj sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Dinama na Maksimiru

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Ono što najviše čudi, što je teško shvatiti, tvrdnje su kako Kotarski dolazi na jednogodišnju posudbu (uz pravo otkupa) iz Kopenhagena. Koliko znamo, a budite sigurni, znamo dobro, "modri" su proteklih dana odbili (!?) jednogodišnju posudbu Dominika Livakovića iz Barcelone jer su inzistirali isključivo na - dvogodišnjoj suradnji.

Barcelona je hrvatskog golmana otkupila od Fenerbahčea za dva milijuna eura (uz dva milijuna dodatnih bonusa), španjolski velikan ga želi prve sezone dati negdje na posudbu. I tu je prva opcija bio - Dinamo. Njihova je računica jasna, Katalonci su željeli da Livaković brani na visokoj razini još godinu dana, a kad isteknu ugovori Szczesnom i Ter Stegenu, da postane drugi golman kluba.

Ipak, tu nam i dalje nije jasna Dinamova računica. Barcelona je bila spremna čak i plaćati (velikim dijelom) Livakovića dok bi branio u Dinamu, ali Zvonimir Boban inzistirao je na - dvogodišnjoj posudbi. Cijela je priča baš zbog toga pala u vodu, bez obzira što se Livaković želio vratiti, a u Maksimiru su se okrenuli novim golmanskim rješenjima. I eto, sad doveli Kotarskog, ali na - jednogodišnju posudbu.

Zanimljivo, Dinamo će za tu posudbu morati isplatiti Kopenhagenu nešto novca. Jasno, morat će i cijele godine plaćati svog novog vratara. I ta će ih priča (vjerojatno) stajati mnogo više nego da je u Maksimir na godinu dana stigao Livaković. OK, nismo protiv dolaska Kotarskog (to nikako!), ali nije nam jasno zašto u Dinamu nisu pokazali isti interes za dolazak Livakovića. Šteta, velika šteta.

Najvažnije je u cijeloj priči ipak da su "modri" riješili golmansko pitanje. Livaković je ljubimac Dinamovih navijača, apsolutna legenda zagrebačkog kluba, ali budućnost je u rukama Kotarskog. Njega sad čeka veliko dokazivanje u Maksimiru, nastupi na europskoj sceni (to je prošao u PAOK-u i Kopenhagenu), borba za mjesto u reprezentaciji...