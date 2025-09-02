Obavijesti

ŠPANJOLCI PIŠU

Još jedan trener La Masije stiže u Dinamo. Bit će drugi čovjek Akademije zagrebačkog kluba

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sport TV

Font je posljednjih godina vodio kamp Marca Bernala i radio s brojnim igračima, od kojih su neki danas svjetske zvijezde, piše Mundo Deportivo, a navode kako je bio trener i Daniju Olmu u La Masiji

Još jedan trener iz Barcelonine škole dolazi u Dinamo. Kako navodi Mundo Deportivo, "modri" su potpisali španjolskog stručnjaka Jordija Fonta (56) koji bi trebao biti drugi čovjek Akademije zagrebačkog kluba. Španjolski mediji ga opisuju kao specijalistu za metodologiju rada. 

Font je bio trener u Barceloninoj školi nogometa, La Masiji, od 2006. do 2017. godine, a sada će se pridružiti Albertu Capellasu, prvom čovjeku Akademije, a njih dvojica već su surađivala u La Masiji. Font je bio jedan od prvih trenera Daniju Olmu, koji je ostavio velik trag u Dinamu, a bio je trener i drugim zvijezdama Barcelone.

"Font je posljednjih godina vodio kamp Marca Bernala i radio s brojnim igračima, od kojih su neki danas svjetske zvijezde. Pod njegovim vodstvom igrali su Carles Aleñá, Óscar Mingueza, Sergi Gómez, Marc Bernal te, naravno, Lamine Yamal. Svima je nastojao prenijeti stil i vrijednosti Barcelone", piše Mundo Deportivo.

Tako će zagrebačka Akademija biti pod budnim okom dvojice bivših stručnjaka iz jedne od najjačih nogometnih škola na svijetu. Podsjetimo, iz Barcelone je u Dinamo stigao i stoper Sergi Dominguez koji se zacementirao u prvih 11 Dinama, a svojim igrama je već oduševio navijače "modrih".

