Dinamo se ne zamara sucima: U klubu se bave vlastitom igrom, za remi u Varaždinu krive - sebe

Dinamo je još jednom u središte nogometne javnosti stigao zbog - sudaca. Povjerenik za suđenje HNL-a, Francuz Bertrand Layec javno je potvrdio kako su Zagrepčani zakinuti za čisti gol u Varaždinu, kako je pogodak Scotta McKenne neopravdano poništen jer je Škot bio u dozvoljenoj situaciji. Ipak, VAR u tim trenucima nije radio, Dinamo je zakinut za gol, moguće i tri boda.

Već na samom startu sezone, u prvih pet kola, bilo je dosta čudnih odluka na račun "modrih", ali u Maksimiru se nitko niti jednom prilikom nije oglasio. I dok Splićani, iz tjedna u tjedan, u javnost puštaju sudačke pogreške na njihovu štetu, drugi klubovi se još nisu odlučili za nešto slično. I još nitko nije krenuo u takav presing na sudačku organizaciju kao "bili".

U Dinamu jasno nisu zadovoljni suđenjem Matea Ercega u Varaždinu, ali o tome se neće javno oglašavati. Niti sada, niti ubuduće. Još otkako je nova vlast predvođena Velimirom Zajecom stigla u Maksimir u ožujku prošle godine, službeni Dinamo se niti jednom jedinom objavom nije obraćao sucima prije ili poslije neke utakmice. A to neće raditi ni ubuduće pod vodstvom Zvonimira Bobana.

Erceg je doista u Varaždinu puno griješio, već u ranoj fazi utakmice propustio kartonirati dinamvoce Godu i Valinčića, pa je do kraja utakmice "ispravljao svoje pogreške sa samog početka". I jako puno griješio na štetu Dinama. Njegova predstava nije bila na razini same utakmice. Ni blizu. A pomoć nije imao niti u suradnicima, niti u VAR sustavu koji je "zažmirio" u nekim situacijama.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Zanimljivi su bili i potezi drugog pomoćnog suca, Splićanina Alena Jakšića koji je praktički na svako dizanje zastavica kod zaleđa (pa i kad su napadači jedne ili druge momčadi bili u zaleđu po tri metra) čekao po desetak sekundi, samo je u situaciji kod poništenog gola McKenne njegova zastavica - isti tren bila u zraku.

U Maksimiru ne vjeruju u teorije zavjere, apsolutno se nitko u plavom domu nema namjeru obraćati sucima. Dinamo je to posljednji put napravio još u eri Mirka Barišića i Vlatke Peras kad je u javnost pušten video (s brojnim pogrešakam na njihov račun) nakon što je "modrima" dosuđen penal u situaciji kad se Bernauer lopta od tijela odbila u ruku. Ali, otkako je stigla nova vlast, Dinamo se po tom pitanju ne oglašava. Niti neće.

Razmišljanja "modrih" idu u drugačijem smjeru, za remi (kiks) u Varaždinu u klubu isključivo krive - sami sebe. Dinamo je vodio 1-0, dominirao i stvarao prilike 45 minuta, pa u nastavku "nestao s terena". I to je ono što muči Bobana, Dapca, Capellasa i Kovačevića puno više od sudačkih pogrešaka Matea Ercega i njegovih pomoćnika. Pa i "djelomično upotrebljivog" VAR sustava...