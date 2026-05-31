Još jedno priznanje za Luku Vuškovića uoči SP-a: Kicker ga uvrstio među tri najbolja igrača

Mladi Luka Vušković (19) odigrao je fantastičnu sezonu u dresu HSV-a, a hrvatski reprezentativac nerijetko je bio proglašen igračem mjeseca. Tijekom sezone ostvario je 30 nastupa i zabio šest golova, uz jednu asistenciju i postao jedan od najefikasnijih braniča Bundeslige. Njegovu igru te impresivnu statistiku prepoznao je i njemački list Kicker koji ga je uvrstio među najbolje igrače lige.

Najveći postotak glasova dobio je Michael Olise iz Bayerna, čak 40,7 posto. Na drugom mjestu našao se Yan Diomande, a Vušković se našao na visokom trećem mjestu s 11, 1 posto glasova čitatelja tog lista.

Michael Olise has been voted Best player in the Bundesliga this season by fellow Bundesliga players. 199 players took part in the yearly @kicker survey. Second place went to Yan Diomande, third to Luka Vušković. Harry Kane was voted fourth, with Luis Díaz completing the top 5 pic.twitter.com/nwvdss5VNd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 31, 2026

Vušković je iza sebe ostavio neke od najvećih europskih imena poput Harryja Kanea, Luisa Díaza i hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića.

Podsjetimo, Vušković je u HSV došao na posudbu iz Tottenhama, a engleski mediji raspisali su se o tome da londonski klub mladom stoperu planira ponuditi novi, poboljšani ugovor, a onda ga poslati natrag u Njemačku na još jednu godišnju posudbu.