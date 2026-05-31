HRVATSKI DIJAMANT

Još jedno priznanje za Luku Vuškovića uoči SP-a: Kicker ga uvrstio među tri najbolja igrača

Piše Issa Kralj,
Foto: JoergHalisch

Luka Vušković briljira u HSV-u, proglašen trećim najboljim igračem Bundeslige! Pretekao Kanea i Kramarića. Tottenham planira novi ugovor i dodatnu posudbu

Mladi Luka Vušković (19) odigrao je fantastičnu sezonu u dresu HSV-a, a hrvatski reprezentativac nerijetko je bio proglašen igračem mjeseca. Tijekom sezone ostvario je 30 nastupa i zabio šest golova, uz jednu asistenciju i postao jedan od najefikasnijih braniča Bundeslige. Njegovu igru te impresivnu statistiku prepoznao je i njemački list Kicker koji ga je uvrstio među najbolje igrače lige. 

Najveći postotak glasova dobio je Michael Olise iz Bayerna, čak 40,7 posto. Na drugom mjestu našao se Yan Diomande, a Vušković se našao na visokom trećem mjestu s 11, 1 posto glasova čitatelja tog lista. 

Vušković je iza sebe ostavio neke od najvećih europskih imena poput Harryja Kanea, Luisa Díaza i hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića. 

HRVATSKI DIJAMANT Vušković: Teško da ću zaigrati s bratom. Fokus je samo na SP-u!
Vušković: Teško da ću zaigrati s bratom. Fokus je samo na SP-u!
PIŠU ENGLEZI Veliki preokret oko Vuškovića: Ipak će mu se ostvariti želja?
Veliki preokret oko Vuškovića: Ipak će mu se ostvariti želja?

Podsjetimo, Vušković je u HSV došao na posudbu iz Tottenhama, a engleski mediji raspisali su se o tome da londonski klub mladom stoperu planira ponuditi novi, poboljšani ugovor, a onda ga poslati natrag u Njemačku na još jednu godišnju posudbu. 

FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...
FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...

Nikolina Perković i Martin Erlić vjenčali su se u crkvi svetog Šime u Zadru. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke. Nakon vjenčanja će se pridružiti Daliću i ostatku reprezentacije
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
Prijateljstvo jače od rivalstva! Dinamovac bio kum hajdukovcu
Prijateljstvo jače od rivalstva! Dinamovac bio kum hajdukovcu

Nogometaš Hajduka Mihael Žaper uplovio je u bračne vode i oženio dugogodišnju djevojku Ivanu u Splitu. Na svadbi su se zabavljali poznati nogometaši, a mladoženjin kum je nogometaš Dinama Ivan Nevistić

