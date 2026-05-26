PIŠU ENGLEZI

Veliki preokret oko Vuškovića: Ipak će mu se ostvariti želja?

Foto: JoergHalisch

Luka Vušković mogao bi ostati u Hamburgu. Engleski mediji pišu da mu Tottenham nudi novi ugovor i posudbu natrag. Njegova želja? Igrati s bratom Mariom u HSV-u, a san bi mu se mogao ostvariti

Iako se emotivnom porukom oprostio od navijača, čini se da epizoda Luke Vuškovića u Hamburgu nije gotova. Ugledni britanski The Independent donosi vijest o preokretu: Tottenham planira mladom stoperu ponuditi novi, poboljšan ugovor, a zatim ga odmah poslati natrag u HSV na još jednu godišnju posudbu.

Odluka londonskog kluba ima jasnu stratešku logiku. Novi trener Roberto De Zerbi planira veliku rekonstrukciju momčadi, a u obranu želi dovesti iskusnije igrače poput Jana Paula van Heckea. Tu za devetnaestogodišnjeg Vuškovića ne bi bilo prostora za igru, a minutaža je ključna za njegov razvoj. Stoga su zajedničkom procjenom klub i sam igrač zaključili da je ostanak u poznatom okruženju, gdje se već dokazao kao jedan od ključnih igrača, najbolja moguća opcija. Novi ugovor je logičan slijed događaja s obzirom na to da je Vuškovićeva tržišna vrijednost skočila na čak 60 milijuna eura.

Za Luku je vjerojatno ključni motiv za ostanak u Hamburgu prilika da napokon zaigra sa starijim bratom Mariom. Njemu uskoro istječe suspenzija zbog dopinga, a HSV je pokazao da na njega ozbiljno računa potpisavši s njim novi ugovor koji stupa na snagu po završetku kazne. Mogućnost da zaigraju zajedno u obrani njemačkog kluba velika je želja mlađeg Vuškovića, koju nikada nije krio.

​- Poznato je da je moja želja igrati za HSV uz brata Marija. Ali u nogometu ne možete imati sve što želite. Od ovog ljeta ponovno ću biti igrač Tottenhama - izjavio je nedavno, no čini se da bi mu se san ipak mogao ispuniti.

Njegove impresivne igre privukle su pažnju i drugih europskih velikana. U 30 nastupa za HSV zabio je čak šest golova, čime je postao najefikasniji branič lige. Prema statistici, zabilježio je i najbolji postotak dobivenih duela u cijeloj Bundesligi (čak 69,1 posto) te je zasluženo uvršten u momčad sezone.

