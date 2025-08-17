Obavijesti

VARAŽDIN - OSIJEK (18.45)

Još se čeka Arnel Jakupović! Osječani igraju dosta dobro, a Rožman i dalje traži - strijelca...

Piše Hrvoje Tironi,
Rijeka i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nogometaši Osijeka odigrali su dvije dojmljive utakmice na otvaranju sezone, ali u uvodnih 180 minuta (protiv Dinama i Rijeke) nisu zabili nijedan gol. A Jakupović je još ozlijeđen...

Osječani su na otvaranju sezone, s dvije dobre predstave protiv Dinama (0-2) i Rijeke (0-0), pokupili simpatije nogometne javnosti, ali na svom kontu imaju tek jedan bod. A družina Simona Rožmana zaslužila je, prema prikazanom, puno više. Prvoligaš s Drave danas odlazi put Varaždina, gdje će od prve minute tražiti prvu pobjedu.

Doista, ovaj novi Osijek izgleda dobro, nova lica poput Šopova i Vrbančića odmah su dokazala kako će biti od velike koristi u novoj sezoni. Ali Rožman i dalje nema - pravoga strijelca. Brojni se navijači pitaju koliko bi Osijek imao bodova da im je u prve dvije utakmice na raspolaganju bio udarni napadač Arnel Jakupović. Ipak, njega muči trbušni zid, i dalje trenira odvojeno, danas bi se u najboljem raspletu mogao naći na klupi.

Yannick Toure se u prva dva nastupa nije iskazao, švicarski napadač senegalskih korijena još ne pokazuje naznake napadača dostojnog početnog sastava Osijeka. I baš zbog izostanka 27-godišnjeg Jakupovića, Osječani još nisu zabili. Rožman ipak vjeruje da će njegova momčad napadački proraditi. Već danas...

