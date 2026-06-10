Jose Mourinho ponovno na Bernabéuu, Real ga doveo iz Benfice za 15 milijuna eura!

José Mourinho ponovno je trener Real Madrida. Portugalski stručnjak vraća se na Santiago Bernabéu nakon 13 godina, a njegov povratak stigao je kao jedno od velikih obećanja Florentina Péreza u kampanji za novi predsjednički mandat. Benfica je u utorak kasno navečer potvrdila da Mourinho napušta klub i odlazi u Madrid. Portugalski velikan objavio je kako je Real pristao platiti 15 milijuna eura odštete, koliko je iznosila klauzula u Mourinhovu ugovoru. Trener je prihvatio povratak u klub koji je vodio od 2010. do 2013. godine.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Real zasad nije službeno potvrdio Mourinhov dolazak, ali je ranije objavio rastanak s Álvarom Arbeloom, koji je momčad vodio od siječnja. Arbeloa je tada naslijedio Xabija Alonsa nakon njegova otkaza, no od početka se znalo da je riječ o privremenom rješenju do kraja sezone. Arbeloa nije uspio vratiti Real na pravi put. Momčad je sezonu završila bez velikog trofeja, ispala je iz Lige prvaka od Bayerna, a u prvenstvu nije uspjela uhvatiti Barcelonu. Španjolski mediji pisali su i o problemima u svlačionici, sukobima na treninzima te javnom nezadovoljstvu Kyliana Mbappéa.

U takvom ozračju Pérez je u kampanji najavio veliki trenerski povratak i na kraju ispunio obećanje. Mourinho se vraća u klub u kojem je u prvom mandatu osvojio španjolsko prvenstvo, Kup kralja i španjolski Superkup, ali i vodio žestoke bitke s Barcelonom Pepa Guardiole.

Portugalac će u Madridu zarađivati 12 milijuna eura na godinu. Time je pristao na smanjenje plaće jer je u Benfici imao 16 milijuna eura godišnje. Nakon sezone u Fenerbahčeu i osam mjeseci u Benfici, Mourinho se vraća na najveću scenu i ponovno preuzima klub koji će odmah loviti Ligu prvaka, trofej koji on nije osvojio od 2010. godine, kada je s Interom pokorio Europu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Benfica je brzo pronašla njegova nasljednika. Klub je potvrdio dolazak Marca Silve, bivšeg trenera Fulhama, koji je potpisao ugovor na dvije godine uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Silva se tako vraća u Portugal nakon deset godina rada u Engleskoj, gdje je vodio Hull, Watford, Everton i Fulham.