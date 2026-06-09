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Povremeni 'vatreni' mijenja klub samo godinu dana nakon transfera od 23 milijuna eura?

Piše Luka Tunjić,
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Povremeni 'vatreni' mijenja klub samo godinu dana nakon transfera od 23 milijuna eura?
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Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

S Benficom ima ugovor do 2030. godine, a Ivanović je za Hrvatsku nastupio devet puta i zabio dva gola. Ipak, nije se našao na Dalićevom popisu putnika za Svjetsko prvenstvo 2026.

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Očekivanja od 22-godišnjeg hrvatskog napadača Franje Ivanovića bila su velika nakon što je prošlog ljeta za gotovo 23 milijuna eura iz belgijskog Uniona SG prešao u Benficu. Ipak, povremeni „vatreni“ odradio je izazovnu prvu sezonu na Pirenejskom poluotoku. U 43 nastupa u svim natjecanjima zabio je devet golova i upisao tri asistencije, a dodatni problem bila je i promjena na klupi.

Brunu Lagea u rujnu je zamijenio José Mourinho, a legendarni Portugalac najčešće je koristio Ivanovića kao napadača s klupe. I dok bi "posebni“ trebao napustiti Portugal i preseliti na klupu Real Madrida, vrlo lako bi se moglo dogoditi da putove s Benficom razdvoji i hrvatski napadač.

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Prema pisanju turskog portala Takvim, Ivanović se nalazi na radaru novog prvaka Galatasaraya, a isti izvor tvrdi da je otvoren za odlazak iz Lisabona te da savršeno odgovara stilu igre trenera Okana Buruka.

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Prema procjeni Transfermarkta, Ivanovićeva tržišna vrijednost trenutačno iznosi oko 15 milijuna eura, a s Benficom ima ugovor do 2030. godine. Ivanović je za Hrvatsku nastupio devet puta i zabio dva gola, ali nije se našao na Dalićevom popisu putnika za Svjetsko prvenstvo 2026.

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