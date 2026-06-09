Povremeni 'vatreni' mijenja klub samo godinu dana nakon transfera od 23 milijuna eura?

Očekivanja od 22-godišnjeg hrvatskog napadača Franje Ivanovića bila su velika nakon što je prošlog ljeta za gotovo 23 milijuna eura iz belgijskog Uniona SG prešao u Benficu. Ipak, povremeni „vatreni“ odradio je izazovnu prvu sezonu na Pirenejskom poluotoku. U 43 nastupa u svim natjecanjima zabio je devet golova i upisao tri asistencije, a dodatni problem bila je i promjena na klupi.

Brunu Lagea u rujnu je zamijenio José Mourinho, a legendarni Portugalac najčešće je koristio Ivanovića kao napadača s klupe. I dok bi "posebni“ trebao napustiti Portugal i preseliti na klupu Real Madrida, vrlo lako bi se moglo dogoditi da putove s Benficom razdvoji i hrvatski napadač.

Varaždin: Trening nogometne reprezentacije Hrvatske uoči utakmice s Gibraltarom | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema pisanju turskog portala Takvim, Ivanović se nalazi na radaru novog prvaka Galatasaraya, a isti izvor tvrdi da je otvoren za odlazak iz Lisabona te da savršeno odgovara stilu igre trenera Okana Buruka.

Prema procjeni Transfermarkta, Ivanovićeva tržišna vrijednost trenutačno iznosi oko 15 milijuna eura, a s Benficom ima ugovor do 2030. godine. Ivanović je za Hrvatsku nastupio devet puta i zabio dva gola, ali nije se našao na Dalićevom popisu putnika za Svjetsko prvenstvo 2026.