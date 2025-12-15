Joshua: Ja sam spasitelj boksa! Pao je Ngannou, sada će Paul...

Britanski boksač Anthony Joshua kaže da boks treba spasiti od pridošlica i sretan je što je ta zadaća pripala upravo njemu, dok se bivši svjetski prvak teške kategorije priprema za dvoboj s YouTube zvijezdom, a sada boksačem Jakeom Paulom, u Miamiju 19. prosinca.

Borba, u kojoj se bivši dvostruki apsolutni prvak teške kategorije suprotstavlja zvijezdi društvenih mreža, privukla je svoj dio kritičara. Bivši WBC prvak teške kategorije Deontay Wilder odbacio ju je kao "samo grabež novca", dok su neki od Joshuinih prethodnih protivnika izrazili zabrinutost za zdravlje relativnog početnika Paula u ringu protiv jednog od najjačih boksača svijeta.

Joshua nije stranac u ovim "crossover okršajima", nokautirao je bivšeg UFC prvaka teške kategorije Francisa Ngannoua nakon samo dvije runde u ožujku 2024. Osvajač zlatne medalje s Olimpijskih igara u Londonu 2012. rekao je za Reuters da cilja na upečatljivu pobjedu protiv Paula.

"Pozvan sam iz svoje pauze da ponovno spasim boks", rekao je Joshua, misleći na svoju godinu izvan ringa nakon što je izgubio svoju posljednju borbu protiv Daniela Duboisa prekidomu petoj rundi.

"Ja sam spasitelj. Spasio sam boks od Ngannoua, a sada moram spasiti boks od Jakea Paula“, dodao je Joshua, prihvaćajući biblijsku simboliku svog prezimena.

Od prvog ulaska u ring 2020. godine, Paul je skupio 12 pobjeda i jedan poraz sa sedam pobjeda nokautom. U tom vremenu, bivši YouTube šaljivdžija i zvijezda Disney Channela borio se i pobijedio druge influencere, košarkašku zvijezdu Natea Robinsona i mnoštvo MMA prvaka, uključujući Andersona Silvu i Tyrona Woodleyja.

Takav omjer blijedi u usporedbi s Joshuom, koji se borio protiv nekih od najvećih prvaka teške kategorije, Vladimira Klička i Oleksandra Usika.

"Moram iz ovoga izvući pozitivne stvari - idem kući ranije“, našalio se Joshua, dodajući da nije njegova odgovornost brinuti se za dobrobit Paula u meču na osam rundi.

"Ovo je boks. Ne mogu ući tamo razmišljajući o njemu. Mislit ću o sebi, a on bi mi učinio isto kad bi mogao. Da li će ova borba narušiti integritet sporta? Razumijem da se s gledišta puritanaca u boksu da se ovakve borbe ne bi trebale događati“, objasnio je 36-godišnjak.

Nagradni fond od zajamčenih 50 milijuna dolara plus bonusi za svakog borca, iznimo je unosna prilika,a a spektakl će postati tek drugi boksački događaj koji se uživo prenosi na Netflixu.

Prva borba koju je organizirao streaming div bila je Paulova kontroverzna pobjeda nad velikanom Mikeom Tysonom prošle godine. U vrijeme te borbe s 58 godina, Tyson nije ušao u boksački ring gotovo dva desetljeća, a suočio se s tada 27-godišnjim Paulom nakon što se borio s išijasom, pa čak i povremeno koristio invalidska kolica.

Nakraju je Joshua rekao i da ne isključuje mogućnost da nagovori bivšeg prvaka teške kategorije Tysona Furyja da izađe iz mirovine kako bi konačno pružio mega-borbu koju su entuzijasti boksa čekali više od desetljeća.

"Ovisi o Furyju. Potpisao sam ugovor za borbu s njim nekoliko puta. Ne želim se previše nadati i ponovno biti razočaran.“