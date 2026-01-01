Joshua napustio bolnicu svega dva dana nakon teške prometne

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36), koji je u ponedjeljak ozlijeđen u prometnoj nesreći, napustio je bolnicu u Lagosu u Nigeriji posljednjeg dana 2025. U nesreći su poginuli boksačevi treneri Sina Ghami i Latif Latz Ayodele.

Pokretanje videa... 01:38 Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters

Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede. Napustio je bolnicu nakon dva dana i nastavit će liječenje kod kuće.

Joshua, koji je rođen u Watfordu u sjeverozapadnom Londonu, od nigerijskih roditelja, bio je na odmoru u Nigeriji nakon što je 19. prosinca u Miamiju pobijedio u egzibicijskoj borbi Jakea Paula.

Foto: Sodiq Ayo

Bivši olimpijski prvak ove bi se godine trebao suočiti sa sunarodnjakom i bivšim svjetskim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuina posljednja borba prije one s Paulom bila je prošlog rujna, kada je u petoj rundi izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa.