Anthony Joshua preživio sudar u Nigeriji! Dva trenera poginula, a boksač prošao s lakšim ozljedama. Hoće li se oporaviti na vrijeme za borbu s Tysonom Furyjem
Joshua napustio bolnicu svega dva dana nakon teške prometne
Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36), koji je u ponedjeljak ozlijeđen u prometnoj nesreći, napustio je bolnicu u Lagosu u Nigeriji posljednjeg dana 2025. U nesreći su poginuli boksačevi treneri Sina Ghami i Latif Latz Ayodele.
Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede. Napustio je bolnicu nakon dva dana i nastavit će liječenje kod kuće.
Joshua, koji je rođen u Watfordu u sjeverozapadnom Londonu, od nigerijskih roditelja, bio je na odmoru u Nigeriji nakon što je 19. prosinca u Miamiju pobijedio u egzibicijskoj borbi Jakea Paula.
Bivši olimpijski prvak ove bi se godine trebao suočiti sa sunarodnjakom i bivšim svjetskim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuina posljednja borba prije one s Paulom bila je prošlog rujna, kada je u petoj rundi izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa.
