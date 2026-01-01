Obavijesti

POGINULI MU TRENERI

Joshua napustio bolnicu svega dva dana nakon teške prometne

Piše HINA,

Foto: Sodiq Ayo

Anthony Joshua preživio sudar u Nigeriji! Dva trenera poginula, a boksač prošao s lakšim ozljedama. Hoće li se oporaviti na vrijeme za borbu s Tysonom Furyjem

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36), koji je u ponedjeljak ozlijeđen u prometnoj nesreći, napustio je bolnicu u Lagosu u Nigeriji posljednjeg dana 2025. U nesreći su poginuli boksačevi treneri Sina Ghami i Latif Latz Ayodele.

Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila
Video: 24sata/Reuters

Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede. Napustio je bolnicu nakon dva dana i nastavit će liječenje kod kuće.

Joshui visi borba od 115 milijuna eura! Ove je prijatelje izgubio
Joshui visi borba od 115 milijuna eura! Ove je prijatelje izgubio

Joshua, koji je rođen u Watfordu u sjeverozapadnom Londonu, od nigerijskih roditelja, bio je na odmoru u Nigeriji nakon što je 19. prosinca u Miamiju pobijedio u egzibicijskoj borbi Jakea Paula.

Former heavyweight boxing champion Anthony Joshua gestures from inside a vehicle following a car accident, near Sagamu
Foto: Sodiq Ayo

Bivši olimpijski prvak ove bi se godine trebao suočiti sa sunarodnjakom i bivšim svjetskim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuina posljednja borba prije one s Paulom bila je prošlog rujna, kada je u petoj rundi izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa.

