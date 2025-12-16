Joshua vs. Paul: Evo kad i gdje je boksački meč, koliko će novca zaraditi i gdje gledati prijenos

Boksački svijet u petak, 19. prosinca, okreće pogled prema Miamiju, gdje će se u Kaseya Centru održati jedan od najiščekivanijih i najneobičnijih mečeva godine. U glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua i globalna internetska zvijezda koja se etablirala kao profesionalni boksač, Jake Paul.

Riječ je o službeno profesionalnoj borbi u teškoj kategoriji, koja će trajati osam rundi po tri minute, a borci će nositi rukavice od 10 unci. Ishod borbe ulazi u službene boksačke rekorde, a nokauti su dopušteni.

Kada i gdje gledati borbu iz Hrvatske?

Cijeli događaj prenosit će se uživo na Netflixu, bez dodatne pay-per-view naplate i uključen je u sve pretplate.

Glavni program počinje u noći s petka na subotu, 20. prosinca u 2.00 sata po hrvatskom vremenu

počinje u noći s petka na subotu, po hrvatskom vremenu Ulazak Anthonyja Joshue i Jakea Paula u ring očekuje se oko 4.30 sati ujutro

Preliminarne borbe započinju ranije tijekom večeri po američkom vremenu, dok će se središnji dio priredbe emitirati globalno putem Netflixa.

Vrhunski profesionalac protiv dobrog amatera

Joshua, jedan od najdominantnijih teškaša posljednjeg desetljeća, vraća se u ring nakon duže stanke i želi potvrditi da i dalje pripada samom vrhu svjetskog boksa. U boksačku superzvijezdu lansirala ga je pobjeda protiv Vladimira Klička 2017. godine. Od tada je nanizao impresivan niz pobjeda protiv Carlosa Takama, Josepha Parkera i Alexandera Povetkina. Titule IBF, IBO i WBO prvaka šokantno je izgubio porazom od Andyja Ruiza 2019. godine. Ipak, samo nekoliko mjeseci kasnije vratio se i sigurnom taktičkom borbom pobijedio je Meksikanca.

Novi pad doživio je protiv Oleksandra Usika, koji ga je dva puta pobijedio. Nakon toga ponovno je počeo graditi karijeru preko nešto lakših protivnika, gdje je nizao pobjede, a posebno spektakularna bila je ona protiv MMA borca Francisa Ngannoua, kojeg je nokautirao u prvoj rundi. U meč s Paulom ipak ulazi nakon poraza u britanskom dvoboju protiv Daniela Duboisa, koji ga je porazio na Wembleyju prošle godine u rujnu.

S druge strane, Paul nastavlja svoj uspon nakon niza pobjeda protiv poznatih imena borilačkog svijeta, ali ne nužno iz boksa. Sve je započelo boksačkim mečem protiv YouTubera AnEsona Giba, potom je pobijedio igrača američkog nogometa Natea Robinsona te bivšeg MMA borca i prvaka ONE Championshipa Bena Askrena. U dva meča slavio je i protiv jednog od najboljih MMA boraca u velter kategoriji UFC-a ikada, Tyrona Woodleyja. Potom se borio s po mnogima najboljim MMA borcem svih vremena, Andersonom Silvom, kojeg je također pobijedio.

Ipak, nitko od navedenih nije "pravi" boksač. Askren i Woodley hrvači su koji su se prilagodili MMA-u, dok je Silva strašan udarač, ali također naviknut na slobodnu borbu. Kada je stigao prvi "pravi" boksač, Paul je izgubio. Bilo je to 2023. godine, kada se suočio s mlađim bratom Tysona Furyja, Tommyjem, koji ga je pobijedio odlukom. Nakon toga Paul je nanizao još šest pobjeda protiv Natea Diaza, Andrea Augusta, Ryana Bourlanda, Michaela Perryja, Mikea Tysona i Julia Cesara Chaveza.

Ulog, posebno za Paula, ogroman je jer se nikada u karijeri nije suočio s boksačem koji je i dalje na vrhuncu karijere i još k tome teži za kategoriju. Ipak, dvojac će se od ovog spektakla jako dobro naplatiti. Britanski Daily Mail navodi da će svaki od njih zaraditi nevjerojatnih 80 milijuna eura od borbe.

Tko se još bori? Bogat i raznolik program

Osim glavne borbe, večer u Miamiju donosi iznimno snažan undercard s nizom atraktivnih mečeva:

Anderson Silva vs. Tyron Woodley – okršaj bivših UFC legendi u cruiser kategoriji

– okršaj bivših UFC legendi u cruiser kategoriji Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin – borba za WBA, IBF i WBO naslove u superperolakoj kategoriji

– borba za WBA, IBF i WBO naslove u superperolakoj kategoriji Cherneka Johnson vs. Amanda Galle – borba za naslov apsolutne prvakinje svijeta u bantam kategoriji

– borba za naslov apsolutne prvakinje svijeta u bantam kategoriji Caroline Dubois vs. Camila Panatta – borba za WBC naslov u lakoj kategoriji

– borba za WBC naslov u lakoj kategoriji Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos – borba za WBC naslov u slamka kategoriji

Može li Jake Paul prirediti jedno od najvećih iznenađenja u povijesti boksa, saznat ćemo u noći s 19. na 20. prosinca, uživo na Netflixu.