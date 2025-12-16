Joshua reagirao na novu borbu Plazibata u Gloryju: Ovo se čeka

Antonio Plazibat (31) vratio se pobjedama nakon dvije i pol godine odsutnosti iz ringa na subotnjem Gloryjevu Collision 8 eventu. Hrvatski teškaš pobijedio je odlukom sudaca iskusnog Nordinea Mahieddinea. Najbolja vijest jest to što je izgledalo kao da je lijeva ruka napokon zacijelila. Njome je već u prvoj rundi srušio Alžirca, a malo je nedostajalo da se borba tada i završi.

VIDEO Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Ipak, "tvrdi" Mahieddine ustao je nakon što je sudac odbrojao do sedam i nastavio borbu. Do kraja ju je Plazibat mirno priveo kraju te je s nekoliko opasnih kontri zaprijetio Alžircu. Uoči Plazibatove borbe splitski je borac saznao i ime protivnika s kojim će se boriti u turniru za teškašku titulu.

Izvlačenjem kuglica odabir je pao na Moryja Kromaha. Riječ je o opasnom kikboksaču koji odlično koristi koljena, osobito u klinču. Turniru se pridružio nakon što je napustio polutešku kategoriju te je jedna od najvećih zvijezda Gloryja. Rođen je u Gvineji, a publiku najviše privlači njegov "trash talk". Još prije nego što je doznao da će se boriti s Plazibatom, u ringu je prozvao Tariqa Osara, a nakon pobjede Splićanina ponovno je bio "dugog" jezika.

Rotterdam: Plazibat poražen u borbi za titulu privremenog teškaškog prvaka svijeta u Gloryju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Dugo sam želio ovu borbu s Plazibatom. Odradio je dobar meč, ali, nažalost po njega, pobijedit ću ga. Ja sam zvijezda i neću odustati, nebitno tko stoji ispred mene - poručio je Kromah, dok su se s tribina već počeli čuti zvižduci brojnih hrvatskih navijača.

Hrvatski borac nije mu ostao dužan.

- Ugasit ćemo zvijezdu u prvoj rundi. Vratit ću ga u polutešku kategoriju - rekao je Plazibat.

Na borbu je reagirao i engleski boksački supersportaš Anthony Joshua, koji bi se 19. prosinca trebao boriti s youtuberom Jakeom Paulom.

"Čeka se ova velika borba", napisao je Joshua.

Plazibat i Kromah borbu će odraditi 7. veljače na eventu "Last Heavyweight Standing". Na tom će se eventu boriti osam teškaša u turnirskoj shemi natjecanja. Kako bi Plazibat otišao do kraja i postao prvi teškaški prvak nakon Rica Verhoevena, trebat će ostvariti tri pobjede iste večeri.