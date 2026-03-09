'Marko Livaja nije igrač na probi pa da ulazi u igru u 72. minuti'

Dinamo je pobijedio Hajduk 3-1 i tako došao na koračić do osvajanja titule u HNL-u. Sada "modri" imaju deset bodova prednosti, a do kraja sezone ostalo je 11 kola i teško je očekivati da će zagrebački klub tu prednost prosuti. Za veliko slavlje na Poljudu pogađali su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini gol za domaćine postigao Rokas Pukštas.

Najveći hrvatski derbi bio je središnji sportski događaj ovog vikenda, a posebnu pažnju posvetili su mu Gordon Schildenfeld i Darko Jozinović, stručni komentatori u emisiji "Stadion". Obojica su istaknula kako je Hajduk imao težak tjedan u kojem je ranije, u srijedu, šokantno ispao iz Kupa od Rijeke (3-2).

- Rekao bih da se Hajduk nije oporavio od ispadanja iz Kupa protiv Rijeke. Nisu bili dobri od početka. Dinamo je iskoristio prvih petnaestak minuta i tada stvorio izraženiju prednost - istaknuo je Jozinović.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Hajduk je imao loš tjedan, dok je Dinamo pokazao da je naučio dobivati utakmice. Tražili su se kroz sezonu, ali u zadnje vrijeme to iskustvo je tu. Lakše kontroliraju utakmicu, odigrali su zrelo i riješili su utakmicu u 15 minuta - rekao je Schildenfeld.

Marko Livaja ponovno je utakmicu započeo s klupe, a u igru je ušao tek u 72. minuti, kada je Hajduku već ozbiljno ponestajalo vremena za sustizanje rezultata i eventualni preokret.

- Livaja ima iskustvo i ovo je bila utakmica za njega. Trebao je početi jer on može riješiti utakmicu u svakom trenutku - zaključio je Schildenfeld, a nadovezao se Jozinović:

- Ne razumijem ulazak Livaje u 72. minuti. On nije igrač na probi. Tri godine je najbolji strijelac Hajduka, a najbolji igrači moraju igrati ovakve utakmice. Kalkuliranje s Livajom bilo je nepotrebno.

Analizirajući derbi naveo je da Hajduk nije bio psihološki spreman za utakmicu.

- Psihološki nisu bili spremni za ovu utakmicu i očigledno je to bio težak uteg za njih. Falilo je trke i duela, stajali su daleko od igrača. Ostaviti toliko prostora u zadnjoj trećini nedopustivo je. Nakon dva primljena gola su se trgnuli. U drugom poluvremenu Dinamo nije riskirao i kontrolirao je utakmicu. Nije imao potrebe riskirati, a Hajduk nije bio u stanju doći do preokreta - istaknuo je i dodao kako su "modri" već "stavili jednu ruku na trofej".

Ipak je pronašao i tračak pozitive za Hajduk.

- Isprofilirali su veliki broj mladih igrača. Ako je cijena sezone to da se ne osvoji naslov, a naslov se nije osvojio 20 godina, barem su isprofilirali šest ili sedam mladih igrača. To je plus za sljedeću sezonu i to je pozitivna priča - zaključio je Jozinović.