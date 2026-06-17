Junaku senzacije ispunili veliku želju. Majka Vozinhe stiže na utakmicu protiv Urugvaja!

Reprezentacija Zelenortskih Otoka priredila je jednu od najvećih senzacija na početku Svjetskog prvenstva. Debitanti su protiv aktualnog europskog prvaka Španjolske odigrali 0-0, a najveći junak povijesnog boda postao je golman Vozinha (40). Punim imenom Josimar José Évora Dias, iskusni čuvar mreže upisao je sedam obrana, sačuvao svoju mrežu i zasluženo osvojio nagradu za igrača utakmice. Njegov nastup oduševio je navijače diljem svijeta, pa mu je broj pratitelja na Instagramu u nekoliko dana porastao s približno 50 tisuća na više od deset milijuna.

Vozinhu su nakon utakmice svladale emocije. Plakao je već na poluvremenu, a suze nije mogao zaustaviti ni nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Poslije susreta objasnio je da je mislio na pokojne baku i djeda, koji su ga odgojili, ali i na majku koja zbog problema s vizom nije mogla uživo pratiti njegov prvi nastup na svjetskim prvenstvima.

- Plakao sam jer sam odrastao s bakom i djedom, a njih, nažalost, više nema. Oni su mi bili sve u životu. Plakao sam i zato što moja mama nije uspjela doći zbog vize. Volio bih da je ovdje, ali svejedno sam jako sretan - rekao je Vozinha.

Foto: Davidson Alves/REUTERS

Njegova majka Ana Candida Evora ipak će dobiti priliku gledati sina na Mundijalu. Vođa demokratske manjine u američkom Zastupničkom domu Hakeem Jeffries potvrdio je da su nadležne službe ukinule sve pristojbe te ubrzale postupak izdavanja vize kako bi stigla na utakmicu Zelenortskih Otoka i Urugvaja u Miamiju.

Građani Zelenortskih Otoka morali su, uz redovitu pristojbu za vizu, uplatiti i povratni polog od 15.000 dolara za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Američka administracija kasnije je ukinula tu obvezu za vlasnike ulaznica za utakmice Svjetskog prvenstva, ali Vozinhina majka nije uspjela na vrijeme organizirati putovanje na susret sa Španjolskom.

Foto: Davidson Alves/REUTERS

Jeffries je nakon što je doznao za priču razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i zatražio od Državnog tajništva da pronađe rješenje. U postupak su se uključili i Vlada Zelenortskih Otoka te Fifa.

"Nijedna majka ne bi smjela propustiti priliku gledati kako njezin sin piše povijest. Vozinhina majka dobit će vizu na vrijeme za utakmicu protiv Urugvaja, a sve su pristojbe ukinute", objavio je Jeffries.

Organizatori sada pripremaju putovanje u Miami, gdje bi se majka i sin trebali ponovno susresti prije nedjeljne utakmice. Vozinha će tako nakon povijesne predstave protiv Španjolske dobiti dodatnu podršku u nastavku natjecanja.