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UŽIVO OD 21 SAT Tomislav Stipić najavljuje susret Hrvatske i Engleske u studiju 24sata...

Piše 24sata,
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UŽIVO OD 21 SAT Tomislav Stipić najavljuje susret Hrvatske i Engleske u studiju 24sata...
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Koprivnica: Slaven Belupo i Vukovar 1991 u 32. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo dvobojem protiv Engleske. Najavu utakmice, a onda i prve dojmove nakon, pratite u studijskoj emisiji 24sata u kojoj gostuje naš nogometni trener Tomislav Stipić...

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Trener Tomislav Stipić gost je studijske emisije 24sata u kojoj će najaviti utakmicu 'vatrenih' protiv favoriziranih Engleza (22 sata, HRT 2). Emisija sa Stipićem kreće u 21 sat, nakon utakmice uključit ćemo se uživo s prvim dojmovima. Prijenos možete pratiti u ovom članku i na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Tomislav Stipić stiže u studio 24sata VIDEO
Tomislav Stipić stiže u studio 24sata | Video: 24sata Video

Odmah na startu SP-a Hrvatsku čeka najteža od tri grupne utakmice. Protivnik je Engleska Thomasa Tuchela, koji je šokirao britansku, ali i svjetsku javnost, neuvrštavanjem Colea Palmera, Phila Fodena i Trenta Alexandra-Arnolda na popis za Svjetsko prvenstvo...

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"Ako ne bude prvak, sam je sebi potpisao otkaz", više-manje složni su bili otočki mediji nakon ove kontroverzne odluke.

U drugoj utakmici naše skupine u četvrtak u 1 sat ujutro Gana igra protiv Paname.

Ovdje pratite sve oko utakmice Hrvatska - Engleska

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Provokacije navijača VIDEO
Provokacije navijača | Video: Tomislav Gabelić/24sata
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