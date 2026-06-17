Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo dvobojem protiv Engleske. Najavu utakmice, a onda i prve dojmove nakon, pratite u studijskoj emisiji 24sata u kojoj gostuje naš nogometni trener Tomislav Stipić...
UŽIVO OD 21 SAT Tomislav Stipić najavljuje susret Hrvatske i Engleske u studiju 24sata...
Trener Tomislav Stipić gost je studijske emisije 24sata u kojoj će najaviti utakmicu 'vatrenih' protiv favoriziranih Engleza (22 sata, HRT 2). Emisija sa Stipićem kreće u 21 sat, nakon utakmice uključit ćemo se uživo s prvim dojmovima. Prijenos možete pratiti u ovom članku i na YouTube kanalu 24sata.
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Odmah na startu SP-a Hrvatsku čeka najteža od tri grupne utakmice. Protivnik je Engleska Thomasa Tuchela, koji je šokirao britansku, ali i svjetsku javnost, neuvrštavanjem Colea Palmera, Phila Fodena i Trenta Alexandra-Arnolda na popis za Svjetsko prvenstvo...
"Ako ne bude prvak, sam je sebi potpisao otkaz", više-manje složni su bili otočki mediji nakon ove kontroverzne odluke.
U drugoj utakmici naše skupine u četvrtak u 1 sat ujutro Gana igra protiv Paname.
Ovdje pratite sve oko utakmice Hrvatska - Engleska
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