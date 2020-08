Juniori Dinama za polufinale LP-a: Gdje gledati susret iz Nyona?

Ovo je Dinamovim juniorima treći plasman u četvrtfinale. Prije četiri godine su izbačeni zbog administrativne pogreške, a prošle sezone su izgubili od Chelseaja. Ovaj put se nadaju prolasku u polufinale...

<p>Nakon seniorske<strong> Lige prvaka</strong> koja se vratila prije tjedan dana, od danas nam se vraća i juniorska Liga prvaka i to uz hrvatski štih. Mladi nogometaši <strong>Dinama</strong> će danas od 18 sati zaigrati protiv vršnjaka iz Benfice za veliko polufinale Lige prvaka!</p><p>Ali ovaj put u potpuno drugačijim okolnostima. Susret se zbog korona virusa igra u Nyonu bez gledatelja i uz najstrože epidemiološke mjere, a na klupi 'modrih' ovaj put neće sjediti Igor Jovićević, već Goce Sedloski. Jovićević je u prethodne dvije godine s Dinamovim mladićima napravio čudo i zbog toga je dobio priliku u prvoj momčadi gdje je zamijenio Nenada Bjelicu, ali nije se dugo zadržao. </p><p>Makedonac je uskočio u Jovićevićeve cipele i pokušat će nastaviti koračati njegovim koracima, a to će biti jako teško. Dinamo je u skupini završio ispred Šahtara i Manchester Cityja te iza Atalante pa su kao drugoplasirana momčad svoje skupine osigurali prolazak u šesnaestinu finala. </p><p>Nakon teških 90 minuta Dinamovi klinci su pobijedili Dinamo Kijev nakon penala, a isti scenarij gledali smo i u osmini finala protiv snažnog Bayern Münchena. Bavarci su bili favoriti, ali to se nije vidjelo na travnjaku. Jovićevićeve trupe su brzo došle do 2-0, ali Nijemci su se vratili. Gledali smo opet dramu penala, a tamo su se opet sjajno snašli 'modri' koji su proslavili prolazak u četvrtfinale. </p><p>Dinamo je prvo trebao igrati protiv Benfice na Maksimiru. Očekivao se pravi spektakl, na tisuće gledatelja, ali sve je prekinuo korona virus. Dinamovci od ožujka nisu igrali u Ligi prvaka, a onda je Uefa odlučila kako će se završnica odigrati u Nyonu. </p><p>Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos susreta možete pratiti na Areni 1. Ako Dinamo pobijedi, u polufinalu će igrati protiv protiv pobjednika susreta Midtjyllanda i Ajaxa. Polufinala se igraju 22. kolovoza, a finale je 25. kolovoza. </p><p>- Šteta je jedino što protiv Benfice ne igramo na svom terenu pred svojom publikom, ali što možemo. Ne idemo ondje tek toliko da odigramo utakmicu, ovo je povijesna prilika i za klub i za nas. Znamo ih, gledali smo ih i analizirali. Jedna su od najboljih momčadi u Europi, ali time ne tražim alibi. Benfica je bila prva u skupini sa pet pobjeda u šest utakmica, u gostima su pobijedili Zenit sa 7:1 i RB Leipzig sa 3:0, u osmini finala Liverpool sa 4:1. Benficu je jedino pobijedio Lyon, i to s 2:1 uz pobjednički gol u sučevoj nadoknadi vremena. Ali, unatoč svemu tome, mi ćemo se postaviti kao Dinamo, dakle s čvrstim gardom. Znamo kakva je Benficina škola, ali znamo i kakva je Dinamova - rekao je Goce Sedloski. </p><p>Ovo je Dinamovim juniorima treći plasman u četvrtfinale. Prije četiri godine trebali su igrali protiv Barcelone na Maksimiru, ali Uefa ih je izbacila zbog administrativne pogreške. Prošle sezone su se za polufinale borili protiv Chelseaja, ali tada su izgubili na penale. </p><p>Ovaj put se igra na neutralnom terenu, ali nadamo se da će se mladi dinamovci i danas veseliti. Ako ništa, može i na penale. Već su pokazali da su se specijalizirali za to....</p><p> </p>