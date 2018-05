Jurčević možda ne dočeka ni Kup: Bjelica preuzima Dinamo?

Rudeš je igrače Dinama dočekao špalirom, ispratio ih je golom u mreži. Golom i pobjedom (1-0) koja lako može značiti kraj trenerskog mandata Nikole Jurčevića na klupi Dinama.

Njegovoj momčadi ni 17 udaraca prema golu kvartovskog kluba nije bilo dovoljno da zabiju gol. Rudeš je pucao jednom i zabio. U mjesec i pol dana skinuo je Osijek, Rijeku, Hajduk i Dinamo.

Iako su “modri“ u nedjelju i matematički osigurali naslov prvaka, nakon Rudeša nikome nije bilo do slavlja. Redom su pognutih glava napuštali svlačionicu.

Ovo nas je Bog kaznio! U posljednje dvije utakmice smo ušli nonšalantno. Sad smo imali pravi gard, pravi pristup, ali kažnjeni smo zbog posljednje dvije izvedbe – jadao se kapetan Arijan Ademi.

Priznao je kako je u svlačionici nakon poraza od Lokomotive bilo i povišenih tonova. To sad nije bilo slučaj, ali novom prvaku očito nije pomogao biti subotnji team-building. Nikola Jurčević pokušao je razdrmati momčad odlaskom na večeru. Opuštajuća atmosfera uz janjetinu i teletinu, zatim matematičko osiguranje naslova prvaka, sve je to trebalo pozitivnije djelovati na zagrebačku momčad, ali nije...

Nikola Jurčević je u HNL-u Dinamo vodio u deset utakmica. Osvojio je samo 14 od mogućih 30 bodova, izgubio je četiri utakmice. Debitirao je protiv Rudeša, lako moguće da se protiv iste momčadi i oprostio od klupe momčadi s kojom je osvojio naslov.

U subotu će u Maksimiru protiv Intera igrači Dinama primiti medalje i podignuti pehar za osvojeni naslov prvaka. Jura je zaspao kao trener “modrih“, ali u utorak bi u Maksimiru moglo biti svega.

Iz izvora bliskih klubu doznajemo kako čelnici novog prvaka smatraju kako je upitno može li Jurčević u ovakvom izdanju momčad odvesti do pobjede u finalu Kupa protiv Hajduka. Nenad Bjelica se kao novi trener spominjao i prije dva mjeseca. Sad je dobio otkaz u Lechu, posljednjih se dana s obitelji odmara u Klagenfurtu. Doznajemo kako je na liniji s čelnicima novog prvaka.

Ako Jura ovih dana dobije otkaz, Bjelica je prvi favorit za njegovog nasljednika. Možda Nikola preživi na klupi do finala Kupa, ali teško da će dinamovce povesti u iduću sezonu sve i da dobije to finale u Vinkovcima. Dinamo je prvak, no ne izgleda kao šampion. Nikome u Maksimiru barem do subote neće biti do slavlja.