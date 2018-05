Jeličić: Za ovaj naslov Dinama zaslužan je Damir Mišković...

Dinamo je u nedjelju osigurao novi naslov prvaka hrvatske zahvaljujući kiksevima Rijeke i Hajduka, a dan poslije je išao u goste razigranom Rudešu.

Modri su u toj utakmici tražili pobjedu kako bi na pravi način proslavili naslov prvaka dok je Rudeš tražio nastavak njihove nevjerojatne serije, koji se na kraju uistinu i dogodio, jer su Rudešani slavili s 1-0 zahvaljujući golu Andersona u 88. minuti.

- Ovo je preslika cijelog prvenstva. Imamo lošeg prvaka, ali i lošu pratnju. Dinamo je igrao izrazito loše ove sezone, ali Hajduk i Rijeka nisu imali sreće, znanja i sposobnosti da iskoriste ovako lošu sezonu Modrih - počeo je Joško Jeličić, a onda nastavio komentirati Dinamo:

- Treba čestitati Dinamu na osvajanju naslova prvaka, a sito tako i svim njihovim trenerima, kojih je bilo tri, ako se ne varam, ali je Dinamo daleko od bilo kakve europske konkurentnosti. Oni imaju još previše posla pred sobom. Najveći problem kod njih je što Mamić i Barišić biraju struku, a oni nemaju pojam o tome. Oni se moraju baviti uvozom i izvozom, odnosno, samo izvozom jer im je uvoz katastrofalan - rekao je Jeličić.

- Po meni je Damir Mišković najzaslužniji za to što je Dinamo osvojio naslov prvaka jer je on morao prodati pola one momčadi koju je imao prošle godine. Pa ti igrači bi, po mojoj slobodnoj procjeni, ove sezone imali 28 bodova prednosti nad ovakvim Dinamom. Ja želim da Dinamo opet postane onakav kakav je prije bio, ona organizacija koja je bila simbol kvalitete, kulture, ali i ponos cijelog Zagreba. Modri se trebaju osloniti na svoje mlade igrače. Neka dovode manje stranaca, imaju sjajnu školu nogometa i trebaju se fokusirati na njih.

Dotaknuo se i Rudeša te odnosa između Dinama i Lokomotive.

- Čestitke Rudešu na sjajnoj igri, danas su se uvjerili da je teško pobijediti Dinamo, pa trebalo im je 80 minuta da to naprave. Oni su se stabilizirali i došli do standardnosti. Vrlo dobro su se komponirali i igraju jako dobro. Imaju strašnu tranziciju preko Andersona, ali i ostalih igrača koji pružaju odlične partije. Rudešu je ključna suradnja s Alavesom jer bi inače vrlo vjerojatno ispali opet u drugu ligu - izjavio je Jeličić te nastavio:

- Čestitke Tomiću i igračima, pokazali u stav, ali i građansku hrabrost jer su dva puta pobijedili Dinamo, siguran sam da Tomić ne bi, kao neki njegovi prethodnici, vadio ključne igrače u finišu utakmica s Dinamom. Da Lokomotiva nije druga momčad Dinama Majer bi otišao u Samdpodriju za mnogo više novaca, ali ako već mora ići u Dinamo nek uzme desetku, veliki ugovor i izvođenje penala - rekao je.

O navijačima Hajduka

Hajduk je u utakmici s Osijekom oborio rekord po prosječnoj posjećenosti na tribinama još iz sezone 1998./1999.

- S jedne strane imamo Dinamo koji osvaja trofeje, ali bez navijača, a s druge strane imamo Hajduk koji ima sjajnu podršku s tribina, ali nikako ne mogu doći do trofeja. Hajduk sigurno ima najveću podršku s tribina, a to je za ostale klubove u HNL-u znanstvena fantastika. Svaki igrač bi htio igrati pred takvom publikom, ali na žalost po Hajdukovce, oni im se nikako ne mogu odužiti s nekakvih trofejem - rekao je Joško pa dodao:

- Hajduk je ispravno postupio što je produljio ugovor s Kopićem, ali to nikako nisu smjeli napraviti na samo jednu godinu. Tu je glavni problem što NLO, pardon, NO (Nadzorni odbor) ne zna psihologiju. Ako već idete produljiti ugovor s takvim trenerom, za kojeg znate da ima iskustva, onda mu trebate dati autoritet. Ne možete produljiti ugovor na samo jednu godinu, time pokazujete kako trener nije vaš prioritet i samim time će se igrači prema njemu drugačije odnositi.