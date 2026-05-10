Jurčić: Dao bih otkaz sportskom direktoru Hajduka! Došao je iz druge poljske lige i nema pojma

Krunoslav Jurčić je žestoko opleo po novom sportskom direktoru Hajduka Robertu Grafu. Smatra da je nepošten prema HNL-u, a Poljake nazvao tvorcima 'američkih marinaca' bez talenta

Bivši trener Dinama i trenutačni strateg egipatskog Pyramidsa Krunoslav Jurčić (56) dao je zanimljiv komentar na novog sportskog direktora Hajduka. Na tu poziciju Splićana stigao je Poljak Robert Graf koji je izjavio kako HNL nije dovoljno kvalitetna liga s manjkom intenziteta i trke, a to je oštro osudio Hrvat u intervjuu za Večernji list

- Kako to taj strašni sportski direktor misli napraviti Hajduk koji će biti na intenzitetu Bayerna ili njegove smiješne prve poljske lige gdje su najbolji igrači iz druge i treće portugalske lige? O čemu on to priča? Taj Graf je došao u Hajduk, znate li vi što je taj klub? To je europska institucija i onda nam dođe Poljak iz druge lige, sportski direktor desetoplasirane momčadi i nama drži predavanje o intenzitetu i sličnim stvarima.

Da je u njegovoj domeni, Jurčić bi mu odmah dao otkaz zbog te izjave.

- Nedavno se pojavio nekakav tip koji je postao sportski direktor Hajduka, neki Poljak. Prvo što je izjavio po dolasku, bilo je da naša liga ne valja ništa. Spominje nekakav ritam i intenzitet. Ja bih mu odmah dao otkaz nakon te izjave.

Smatra kako Poljaci nisu u vrhunski nogomet izbacili nijedan talent svjetske klase.

- Kao prvo, to je nepoštivanje sredine u koju dolazi. On dolazi iz Poljske. Znate kada su Česi, Mađari ili Poljaci stvorili nekog igrača? Oni produciraju neke američke marince, igrače od dva metra visine i dva metra preko leđa koji mogu bjesomučno trčati, a o nogometu ne znaju apsolutno ništa. Glavni kriterij u nogometu mu je GPS i zbrajanje koliko je tko pretrčao. Zadnji igrač kojeg su Poljaci stvorili bio je Gregor Lato, prije 80 godina.

U talente ne ubraja Lewandowskog koji je karijeru i nogometni profil izgradio u Njemačkoj. 

- Ne računam Lewandowskog i neke druge koji su se profilirali u Njemačkoj. Priča da je budućnost nogometa bjesomučno trčanje, bez ikakvih rezona, odmah mi pokazuje da taj dečko nema pojma o nogometu, a čini mi se da je radio u nekoj poljskoj drugoligaškoj momčadi koja je bila deseta na ljestvici.

