Jurić ugostio Gattusa u Bergamu

Otakako je u lipnju postao izbornik Italije, Gennaro Gattuso sa suradnicima obilazi talijanske klubove. Na red je sada došla Atalanta, koju je Gattuso posjetio u delegaciji talijanske reprezentacije.

U Bergamu se susreo i s Atalantinim trenerom Ivanom Jurićem. Zanimljivo, prije nego što je prošlog ljeta Gattuso predstavljen kao trener Hajduka, upravo mu je Jurić konkurirao kao protukandidat. Hrvatski stručnjak već je vodio razgovore s klubom i bio u Splitu, no do dogovora nije došlo. Gattuso je sjeo na klupu, ali ostao je bez trofeja i u prvenstvu i u kupu.

U Gattusovoj delegaciji koja je posjetila Atalantu bila su još četiri čovjeka. Pratili su ga šef reprezentacije Gianluigi Buffon, pomoćni treneri Leonardo Bonucci i Luigi Ricci te trener vratara Roberto Perrone. Ricci i Perrone s Gattusom su surađivali i u Hajduku.

Jurić je na klupu Atalante sjeo nakon što je njegov mentor Gian Piero Gasperini, nakon devet godina, odlučio krenuti u novu avanturu na klupi Rome. Jurić je prošle sezone vodio upravo Romu, no ondje je brzo dobio otkaz. Potom je prešao u Southampton, koji nije uspio spasiti od ispadanja.